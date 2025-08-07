Jean Alesi kritisiert Lewis Hamilton: "Senna oder Schumacher hätten so etwas nie gesagt"

HQ

Lewis Hamilton macht eine sehr schwierige Zeit mit Ferrari durch, beendete den Großen Preis von Ungarn auf Platz 12 und machte sich selbst fertig, indem er sagte, dass er "absolut nutzlos" sei, dass er schlecht gefahren sei und dass Ferrari sich einen anderen Fahrer suchen sollte.

Während Hamilton in der Folge viel Unterstützung von anderen Formel-1-Persönlichkeiten erhielt, waren nicht alle so freundlich und wiesen auf Hamiltons negative Einstellung als Problem hin. Einer von ihnen war Jean Alesi, französischer Formel-1-Fahrer, der zwischen 1991 und 1995 für Ferrari fuhr, wobei er ein Jahr lang seinen einzigen Grand Prix gewann, den Großen Preis von Kanada 1995.

Alesi, der nun als Experte arbeitet, schrieb in seiner Kolumne Corriere della Sera und kritisierte Hamiltons Haltung. "Ich denke, Hamiltons Einstellung demoralisiert die Leute, die um ihn herum arbeiten. Senna oder Schumacher hätten so etwas nie gesagt."

In dieser Saison war Hamiltons einziger Sieg ein Sprintrennen in China. In den Sonntagsrennen stand er nicht einmal auf dem Podium, dreimal erreichte er den vierten Platz. Und einige glauben nicht, dass er sich erholen wird, und auch Bernie Ecclestone sagte der Daily Mail, dass er wahrscheinlich in den Ruhestand gehen sollte: "Sie werden müde. Lewis ist müde. Er tut das, was er schon immer tut. Er braucht eine endgültige Pause davon, einen totalen Neustart, um etwas völlig anderes zu machen", sagte er (via GPBlog).