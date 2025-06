AE86, Supra, Silvia, S2000, Skyline GT-R. Namen, die jedem, der schon einmal in den JDM-Pool getaucht oder einen der vielen japanischen Comics gelesen hat, die die heimische Autokultur feiern, ein angenehmes Kribbeln über den Rücken jagen dürften. Initial D, Wangan Midnight, Over Rev oder der etwas obskurere, aber ebenso charmante Shakotan Boogie.

Sich im Schutz der Nacht über kurvige Bergstraßen zu stürzen, während Running in den 90ern im Autoradio dröhnt und der Tacho wütend klingelt wie ein unnötig vorgeschobener Zeuge Jehovas an der Tür. Ja, das war der Traum vieler von uns. Natürlich in weiter Ferne, und die Teilnahme an der illegalen Rennszene in Japan ist etwas, das wahrscheinlich schon einige Westler erleben durften. Zumindest dann, als der Sport am populärsten war.

Glücklicherweise gibt es alternative Mittel, um das Bedürfnis zu befriedigen, und wie ein Retter in der Not schlittert JDM: Japanese Drift Master auf die Bühne, in einer Wolke aus Eurobeat-Klopfen und verbranntem Gummi. Ein Spiel, das nicht nur versucht, die Erdbeeren vom Kuchen vieler vergangener Erfolge wie Tokyo Xtreme Racer, Drift Champ oder eines der lizenzierten Inidial D-Spiele zu pflücken.

Nein, sie hat ihr Bestes getan, um die romantisierte Idee und das Gefühl zu destillieren, dass die Straße wichtiger ist als das Ziel, und dass jede Kurve eine Seele hat, dass es etwas Lebendiges ist, das es nicht nur zu überwinden, sondern zu meistern gilt. Ist also JDM: Japanese Drift Master die lang erwartete Renaissance, nach der wir Takahashi-verehrenden Nerds gehechelt haben? Ja und nein, kommen Sie mit uns und schauen wir uns das genauer an.

Jede Nacht zündest du mich mit deinem Benzin an

Die Prämisse ist nichts, worüber man nach Hause schreiben könnte, und wir alle haben die Legende gehört. Ein Fahrer, ein Auto, enge Straßen bei Nacht und ein Haufen Gegner mit bunten Spitznamen, die es zu überwinden gilt. Es ist ein bewährtes Rezept, an dem JDM nicht herumzupfuschen versucht. Kurz gesagt, es ist ebenso charmant wie vorhersehbar. Du kommst als unbekannter Fahrer in Japan an und strotzt vor Selbstvertrauen mit einem einzigen Job - arbeite dich in der Drift-Welt nach oben.

Von kleinen Events bis hin zu vollwertigen Rennen baust du sowohl deinen Ruf als auch deine Garage auf. Es ist genauso viel Initial D wie Gran Turismo und Truck Simulator, die in den Mixer geworfen werden und im Drift-Modus laufen. Kurz gesagt, eine Weiterentwicklung der Genregrößen aus der PS2-Ära, gespickt mit modernen Sensibilitäten. Das Setting ist einfach, effektiv und voller Liebe. Reisfelder, dichte Wälder, Tankstellen, lokale Isakayas und Werkstätten voller rauchender alter Männer mit zweifelhafter Vergangenheit.

Es ist eine Welt, die von Menschen konstruiert wurde, die japanische Autos aus den 90er Jahren lieben. Nicht, weil sie die schnellsten sind, sondern weil sie richtig klingen. Fühlt sich richtig an. Aber die Story ist kaum der Hauptgrund, JDM zu spielen, obwohl sie viel Charme hinzufügt. nein, du bist hier, um im Takt von Space Boy zu schlurfen und dich in ein Japan zu träumen, das es nicht mehr gibt.

Es ist ein feiner Balanceakt zwischen Arcade und Realismus, der irgendwo in den trüben Gewässern zwischen Assetto Corsa und Rallisport Challenge landet und auf eine lehrreiche Art und Weise zugänglich ist, die es Ihnen ermöglicht, nach nur einer halben Stunde hinter dem Lenkrad mit einigem Vertrauen mit dem Driften zu beginnen. Was auch schnell höllisch süchtig macht und sich in den Rennen belohnt, bei denen es in erster Linie darum geht, stilvoll zu gewinnen, nicht als Erster über die Ziellinie zu kommen.

Jedes Mal empfinde ich Freude, wenn du dich an meinen Namen erinnerst.

Stattdessen bekommst du Punkte dafür, wie schön, mutig und kontrolliert du um die Kurven fährst, und das Gefühl, wirklich einen langen, schwungvollen Schleudern zu bekommen, bei dem du den Schwung deines Autos beibehältst und nutzt, ist Zen pur. Es macht auch Spaß, wie unterschiedlich sich die Autos im Spiel tatsächlich anfühlen. Ein alter AE86 (ja, natürlich ist er im Spiel) verhält sich ziemlich genau so, wie man es erwarten würde, und der Kontrast zu einem schweren Toyota Chaser ist spürbar, ebenso wie der RX-7, der sich unbestreitbar wie eine wilde Ziege verhält.

Die Autos haben einfach eine Menge Persönlichkeit bekommen und werden fast zu eigenständigen Charakteren, wenn man an ihnen herumbastelt. Es ist Pokémon, aber verdammt viel unterhaltsamer.

Ein weiterer Bereich, in dem sich JDM auszeichnet, ist die Art und Weise, wie Sie Ihre Autos umbauen und personalisieren können. Diese können in Moleküle zerlegt werden, wenn Sie möchten, von Auspuffsystemen, Turbos, Reifen, Aufhängungen, Differenzialen, Luftfiltern und mehr. Nein, es sind keine Details auf dem Niveau von Car Mechanic Simulator, aber es ist tiefgründig genug, um dir zu ermöglichen, dein Auto genau so zu bauen, wie du es willst. Und vor allem - jede Anpassung ist zu spüren.

Ändert man den Sturz ein paar Grad, verhält sich das Auto im nächsten Rennen anders. Zieh Slicks an und du bekommst besseren Grip. Dies geht weit über die reine Ästhetik hinaus und wird schnell fast philosophisch, wenn man steht und aus allen Zutaten und Teilen wählt.

Damit du heute Abend mein leuchtender Stern sein kannst, bin ich nicht allein mit all deiner Liebe!

Die Spielwelt ist eine Art destillierte Interpretation der japanischen Landschaft - man denke an Gunma oder Tochigi, aber komprimiert in eine Spielkarte, die sowohl offen als auch fokussiert ist. Er ist groß genug, um ein Gefühl von Freiheit zu vermitteln, aber so konzipiert, dass du immer einen neuen Weg zum Angriff finden kannst. Die dich auf Berge, durch Wälder, in kleine Dörfer mit blinkenden Neonschildern und über Serpentinenpässe führen. Mit anderen Worten, man merkt, dass es sich um Menschen handelt, die die Initiale D viel zu oft gesehen und gelesen haben - und das sage ich als höchstmögliches Kompliment.

Es gibt auch kleine Momente der Alltäglichkeit, Momente der Besinnung, in denen man innehält - man kann tanken, das Auto waschen, Vorräte aufheben oder einfach nur durch die Nacht cruisen. Es gibt dem Spiel einen schönen Rhythmus, bei dem es nicht immer um maximales Adrenalin gehen muss, sondern auch darum, nun ja, einfach nur zu fahren.

Sicher, dies ist ein Indie-Projekt, und das merkt man. Die Grafik ist manchmal ungleichmäßig - einige Umgebungen sind unglaublich schön, besonders bei Abendlicht oder Regen, während andere sich eher wie Platzhalter anfühlen und die Charaktere in den Zwischensequenzen nicht gerade preisgekrönt sind. Aber sie machen ihren Job. JDM ist eindeutig eines dieser Spiele, bei denen Liebe und Leidenschaft durchscheinen und teilweise technische Mängel verbergen. Es ist eher charmant als hässlich. Nicht unbedingt die polierteste Motorhaube, die Sie je gesehen haben, aber mit einer rumpelnden Magie darunter.

Natürlich muss ich auch hier der Musik eine besondere Erwähnung aussprechen. Nein, es ist nicht lizenzierter Eurobeat, aber die Inspiration ist klar, mit einem schwungvollen Vibe, der dich in die Blütezeit der 90er Jahre zurückversetzt, mit einer perfekten Balance aus Renn-Anime und Underground-Elektro. Das passt perfekt zur Stimmung und ist ein Genuss, wenn man in den frühen Morgenstunden auf einem einsamen Gebirgspass auf Punktejagd geht.

Flieg über den Himmel, du wirst mir gehören, ich kann deinen Traum mit dir fühlen, Baby. Ich werde dich kriegen, wie ein Weltraumjunge!

Aber auch die Sonne hat ihre Flecken, und ich kann einige der auffälligsten Schönheitsfehler nicht ignorieren. So heftig mein flatterndes Herz auch für dieses Herzensprojekt schlagen mag. Bugs, ja, es gibt einen Haufen davon und es kann die Form einiger lustiger Muskelkrämpfe annehmen, bei denen die Physik des Spiels gelegentlich völlig ausflippt. Es ist weit davon entfernt, bahnbrechend zu sein, aber etwas, dessen Sie sich bewusst sein sollten.

Ebenso fühlen sich viele der Menüs etwas unausgegoren an und es gibt noch Spielraum, um an der Benutzeroberfläche zu arbeiten, klar. Auch die Optimierung ist nicht perfekt und ich hatte auf jeden Fall einen totalen Absturz des Spiels. Aber zumindest hat es im Gegensatz zu F1 25 nicht den gesamten Computer mit einem Bluescreen versehen. Es sollte auch gesagt werden, dass die KI nicht gerade die brillanteste aller Zeiten ist und es ihr an Persönlichkeit mangelt.

Aber auch wenn JDM nicht das ausgefeilteste Spiel auf dem Markt ist, scheint die Leidenschaft durch und es besteht kein Zweifel, dass es sich um ein Spiel mit Seele handelt. Es ist eine beispiellose Hommage an die japanische Autokultur, ein Liebesbrief an uns alle, die es genießen, einen Toyota Sprinter auf der Straße vorbeirauschen zu sehen. Denn in den besten Zeiten ist JDM wirklich unglaublich, und wenn man im Schein der Straßenlaternen in die Nacht eintaucht und leise Déjà Vu summt, mit dem Blick auf den nächsten Bergpass. Dann gibt es nur sehr wenig, was den japanischen Drift Master übertrumpft.