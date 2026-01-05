JD Vances Haus in Ohio wurde bei nächtlichem Einbruch ins Visier genommen

HQ

Ein nächtlicher Einbruch im Haus von Vizepräsident JD Vance in Cincinnati hat eine Sicherheitsuntersuchung ausgelöst, nachdem Fenster des Grundstücks eingeschlagen wurden, teilten die Behörden am Montag mit. Ein Mann wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen.

US Secret Service-Agenten schlugen kurz nach Mitternacht Alarm, nachdem sie eine Person entdeckten, die aus dem Haus floh, so lokale Berichte. Die Polizei wurde gegen 0:15 Uhr zum Einsatzort gerufen und blieb mehrere Stunden auf dem Grundstück, während sie den Bereich sicherte und den Schaden begutachtete.

Vance war zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus in Ohio. Sein Hauptwohnsitz befindet sich in Washington DC, obwohl er laut lokalen Medien kürzlich mehrere Tage in der fünfzimmerigen Wohnung in Cincinnati verbracht hatte, bevor er am Sonntagnachmittag ging.

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Haus des Vizepräsidenten waren in den letzten Tagen bereits verstärkt worden, wobei Stadtbeamte zwischen dem 29. Dezember und dem 4. Januar während seines Aufenthalts nahegelegene Straßen sperrten und Kontrollpunkte errichteten.

Die Behörden haben bislang keine Details zum Motiv des Verdächtigen oder darüber, ob zusätzlicher Schaden entstanden ist, veröffentlicht. Die Ermittlungen laufen noch...

JD Vance auf X:

Ich schätze die guten Wünsche aller wegen des Angriffs in unserem Zuhause. Soweit ich das beurteilen kann, hat ein Verrückter versucht, durch das Hämmern der Fenster einzubrechen. Ich bin dem Secret Service und der Polizei von Cincinnati dankbar für ihre schnelle Reaktion. Wir waren noch nicht einmal zu Hause, da wir bereits nach DC zurückgekehrt waren. Eine Bitte an die Medien: Wir versuchen, unsere Kinder so gut wie möglich vor den Realitäten dieses Lebens im öffentlichen Dienst zu schützen. Vor diesem Hintergrund bin ich skeptisch gegenüber dem Nachrichtenwert, Bilder unseres Hauses mit Löchern in den Fenstern zu verputzen.