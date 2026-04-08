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JD Vance hat der Europäischen Union während eines Besuchs in Budapest vorgeworfen, in die bevorstehende Wahl Ungarns eingemischt zu haben, wo er auch deutlich machte, dass er Viktor Orbán unterstützen wolle.

Nach seiner Ankunft in der ungarischen Hauptstadt behauptete Vance, Brüssel habe versucht, Ungarns Wirtschaft zu schädigen und die Energieunabhängigkeit zu untergraben, und stellte diese Aktionen als politisch motivierte Bemühungen gegen Orbán dar.

Der US-Vizepräsident verbarg sein Ziel nicht und erklärte, er wolle Orbán vor der Abstimmung am Sonntag so gut wie möglich helfen, da der langjährige Führer nach 16 Jahren die Macht verlieren könnte. Bei einer Kundgebung brachte Vance Orbán auch direkt mit Donald Trump in Kontakt, der den ungarischen Ministerpräsidenten in einem Live-Telefonat lobte.

Die Wahl entwickelt sich zu einer großen politischen Bewährungsprobe, wobei Orbán einer starken Herausforderung durch Péter Magyar gegenübersteht. Während sich Orbán auf Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine konzentriert hat, hat Magyar auf innenpolitische Themen wie wirtschaftliche Stagnation und Korruption geworben.

Vance und Orbán // Shutterstock

Vance wiederholte auch Behauptungen über ausländische Einmischung aus der Ukraine und kritisierte die europäischen Führungspersönlichkeiten dafür, die Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern, wobei er Ungarns Ansatz trotz der fortgesetzten Abhängigkeit von Importen aus Russland lobte.

Seine Äußerungen kommen vor dem Hintergrund wachsender Kritik über Budapests Verbindungen zu Wladimir Putin und Berichten über eine enge Zusammenarbeit zwischen ungarischen und russischen Beamten. EU-Vertreter wiesen Vances Vorwürfe zurück und warnten, dass eine erneute Abhängigkeit von russischer Energie ein strategischer Fehler wäre.

Der Besuch hat der Wahl auch eine internationale Dimension hinzugefügt und Kritik von Magyar hervorgerufen, der argumentierte, dass die politische Zukunft Ungarns im Inland und ohne äußeren Einfluss entschieden werden sollte.