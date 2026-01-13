JD Vance wird an den US-Dänemark-Grönland-Gesprächen teilnehmen

HQ

US-Vizepräsident JD Vance wird an Gesprächen zwischen Dänemark, Grönland und den Vereinigten Staaten über die Zukunft Grönlands teilnehmen, sagte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen am Montag. Laut The Guardian bat Vance darum, an dem Treffen teilzunehmen, und wird es zusammen mit US-Außenminister Marco Rubio im Weißen Haus ausrichten.

Die Gespräche wurden von Dänemark und Grönland angestrebt, nachdem eine Reihe zunehmend durchsetzungsfähiger Äußerungen hochrangiger US-Beamter, darunter Präsident Donald Trump, über Washingtons Ambitionen, mehr Kontrolle über das arktische Gebiet auszuüben, anstrebten. Rasmussen sagte, das Treffen solle allen Seiten ermöglichen, die Entwicklungen persönlich zu besprechen und die wachsende diplomatische Unruhe zu lindern.

JD Vance // Shutterstock

Grönland, ein selbstverwaltetes dänisches Territorium, ist aufgrund seiner Lage und Ressourcen seit langem strategisch von strategischem Interesse für die Vereinigten Staaten, doch erneuerte US-Rhetorik hat in Kopenhagen und Nuuk Bedenken hinsichtlich Souveränität und Sicherheit geweckt.

Separat sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen, er werde am Montag den NATO-Generalsekretär Mark Rutte treffen, um die Sicherheit in und um die Arktis zu besprechen. Auch Grönlands Außenministerin Vivian Motzfeldt wird teilnehmen und die wachsende Bedeutung der Region in der transatlantischen und Bündnisplanung hervorheben.