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US-Vizepräsident JD Vance hat die Vorwürfe, dass Washington sich in die bevorstehende Wahl Ungarns einmischt, zurückgewiesen, obwohl er nur wenige Tage vor der Abstimmung Budapest besucht hat.

Während seiner Reise räumte Vance das ungewöhnliche Timing ein, bestand jedoch darauf, dass seine Anwesenheit dazu diene, Premierminister Viktor Orbán und seine Regierung zu unterstützen, die er als wichtigen Partner für den Frieden bezeichnete. Er wies Behauptungen über ausländischen Einfluss als "düster ironisch" zurück, während Kritiker auf die beispiellose Natur eines US-Vizepräsidenten verwiesen, der so kurz vor einer Wahl zu Besuch kommt.

Der Besuch findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt, da die Oppositionspartei Tisza unter der Führung von Péter Magyar in mehreren Umfragen führt und möglicherweise auf einen entscheidenden Sieg zusteuert. Magyar warnte vor jeglicher äußeren Einmischung und betonte, dass Ungarns Zukunft im Inland entschieden werden sollte.

Auch europäische Beamte haben Vances Behauptungen abgelehnt, wobei Vertreter der Europäischen Union andeuten, dass der Besuch selbst Bedenken hinsichtlich äußerer Einflüsse aufwirft. Unterdessen ist der Wahlkampf zunehmend polarisiert, wobei Orbán ihn als Wahl zwischen Krieg und Frieden darstellt, während die Opposition sich auf innenpolitische Themen wie Korruption und wirtschaftliche Herausforderungen konzentriert.

Da nur noch wenige Tage bis zur Wahl der Wähler verbleiben, bleibt das Ergebnis ungewiss, doch Vances Eingreifen hat eine neue Spannungsebene in einen ohnehin hochgeladenen politischen Wettstreit verschärft. Merkwürdigerweise sagte Vance gestern genau das Gegenteil. Sieh dir an: JD Vance wirft der EU während des Besuchs Ungarns Wahlmanipulation vor.