JCB strebt mit einem Monster von 1579 PS einen neuen Landgeschwindigkeitsrekord an

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JCB entwickelt tatsächlich seit Jahrzehnten superglatte Monster, die ausschließlich Landgeschwindigkeitsrekorde brechen sollen, und ihre jüngste Entwicklung heißt "Hydromax". Es handelt sich um einen wasserstoffbetriebenen 32-Fuß-Stromlinienmotor mit fast 1600 PS und einem Ziel von über 563 Kilometern pro Stunde.

Er wird von zwei von JCB selbst entwickelten Wasserstoffverbrennungsmotoren angetrieben, die jeweils etwa 800 PS bei insgesamt 1579 PS liefern. Das Projekt steht in engem Zusammenhang mit JCBs umfassenderen Wasserstoff-Initiative für Bau- und Landmaschinen, nachdem in den letzten fünf Jahren 100 Millionen Pfund in die Entwicklung von Wasserstoffmotoren investiert wurden. Das Unternehmen hat bereits begonnen, wasserstoffbetriebene Bagger in Produktion zu bringen.

Am Steuer sitzt Wing Commander Andy Green, der aktuelle Landgeschwindigkeitsrekordhalter und derselbe Fahrer, der 2006 den ursprünglichen JCB Dieselmax zu einem Dieselgeschwindigkeitsrekord führte – ein Rekord, der bis heute Bestand hat.

JCB-Vorsitzender Lord Bamford sagt zu Autocar, dass die Idee des Hydromax einfach dazu dient, den Dieselmax zu schlagen: "Dieselmax war immer eine etwas ungewöhnliche Idee, aber es hat einen Punkt bewiesen. Heute ist es dasselbe Denken mit Wasserstoff. Wenn man es mit Emissionen ernst meint, muss man Wasserstoff ernst nehmen – und ein Landgeschwindigkeitsprojekt ist der perfekte Weg, das zu beweisen."