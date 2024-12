JBL Tour Pro 3

HQ

Das Topmodell von JBL zeichnet sich durch ein interaktives Display am Gehäuse aus. Und jetzt hat es viel mehr Funktionen, kombiniert mit mehr Fokus auf den Klang.

JBL hat im wahrsten Sinne des Wortes über den Tellerrand hinausgedacht, denn dieses Mal kann man das Gehäuse an eine externe Quelle anschließen und dann auf seine In-Ears spielen. Das ist smart, und da das Case bereits kabellos aufladen, die In-Ears bedienen und die Akkulaufzeit anzeigen kann, muss es ganz oben auf der Liste der fortschrittlichsten auf dem Markt stehen.

Die Geräte selbst auf dem Testsample waren schwarz mit Metallakzenten. Es ist ordentlich und diskret, das Licht ist blau und gedämpft. Dafür gibt es Punkte.

Es gibt Bluetooth 5.3 LE und eine Akkulaufzeit von etwas mehr als 30 Stunden. Ich war etwas unglücklich, dass das Pro 2-Modell überhaupt kein AptX hatte. Das tut es immer noch nicht, was ich bei einem Produkt, das 279 Pfund kostet, überhaupt nicht verstehe. Auf der anderen Seite wird 24-Bit-Audio jetzt durch den LDAC-Codec unterstützt - großartig - und dann haben Sie neben einer 10,2-mm-Dynamikeinheit zu meiner großen Überraschung eine 5,1 x 2,8 mm Balanced-Armature-Einheit. Grob gesagt handelt es sich um einen sehr kleinen Stab, der in einem Magnetfeld schwebt und wenn der Strom ihn in Bewegung setzt, drückt er ein Gerät. Grob gesagt haben Sie es mit einem sehr empfindlichen und fortschrittlichen Gerät für die Höhen und unteren Mitten zu tun, während ein traditionelles Gerät den Bass übernimmt. Ähnliche Konzepte sind häufig in HiFi zu sehen, wo der Bass von großen traditionellen Einheiten übernommen wird, während die zarten Höhen und/oder Mitten von sehr ausgeklügelter Technik übernommen werden. Auf der anderen Seite ist es ziemlich offensichtlich, dass JBL nicht an jemanden vermarktet, der sich mit Klang auskennt, denn dieses relativ einzigartige Design, das nur wenige andere verwenden, braucht einige Zeit, um es zu entdecken.

Werbung:

Bei der Software handelt es sich um die Head-Fi-App von JBL. Es ist weder großartig noch schrecklich - es ist einfach so. Und natürlich wird der "personalisierte Klang" auch über eine 3rd-Party-App - Personifi - unterstützt. Es ist IPX55-zertifiziert und verfügt über eine ziemlich ordentliche Geräuschunterdrückung - und das ist fast das Wichtigste, und die sechs Mikrofone werden nicht verschwendet. Es gibt auch Spatial Sound, aber etwas interessanter ist AuraCast, das ist ein Rundfunkstandard, der zu Hause leider nicht viel verwendet wird, aber für Museen und andere Orte gedacht ist, an denen viele Menschen gleichzeitig den gleichen Klang benötigen.

Ich hatte keine Funktionsprobleme, aber die Silikon-Ohrhörer müssen besonders vorsichtig eingeschoben werden. Sie bleiben nicht beim ersten Versuch sehr gut drin. Es gibt viele kleine Dinge wie adaptive Geräuschunterdrückung, schnelles Pairing und das 1,57-Zoll-Display ist gut ablesbar. Es wird hauptsächlich verwendet, um EQ-Einstellungen zu ändern, und es kann viele verschiedene Dinge anzeigen, aber in meinem Fall ändere ich den EQ nicht, je nachdem, was ich höre - ich nehme es roh. Es kann sogar laut piepen, wenn sie sich verlaufen haben, oder entspannende Geräusche abspielen - es ist geradezu gewalttätig. Alles ist offensichtlich ein Upgrade gegenüber dem Pro 2-Modell.

Leider wurde der Preis nicht aktualisiert, was schade ist, denn obwohl es so viele Features gibt, dass man sie kaum benennen kann, und mit einer Balanced Armature Hybrid-Konstruktion in der Lage sein sollte, einen tollen Sound aus ihnen herauszuholen, fehlt mir der finale Headroom, die Auflösung und die Dynamik. Mit der AptX-Unterstützung ist es vielleicht möglich oder auch nicht, aber so oder so bin ich immer noch der Meinung, dass 279 GBP viel zu viel sind, egal wie futuristisch das Gehäuse ist, das mit diesem Produkt geliefert wird. Der Klang sollte weniger sperrig und amerikanisch sein, dick hinter den Ohren und schlanker, echt und natürlicher. Ich weiß, dass es Absicht ist - sie lieben die Harman Curve - aber dann muss auch der Preis angepasst werden. Wenn sie angeboten werden, sollten sie auf jeden Fall in Betracht gezogen werden.

Werbung: