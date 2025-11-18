»Er ist mein Nachbar, Nursultan Tuliagby. Er ist eine Nervensäge in meinen Arschlöchern. Ich bekomme ein Fenster aus einem Glas, er muss ein Fenster aus einem Glas bekommen. Ich bekomme einen Schritt, er muss einen Schritt machen. Ich bekomme einen Radiowecker, er kann es sich nicht leisten. Großer Erfolg!"

Anders als der arme Nursultan kann sich jeder JBLs neueste Erfindung leisten, einen "modernen Radiowecker", der zum fast schon kriminell niedrigen Preis von 119 Pfund verkauft wird. Aber trotz des bescheidenen Preises gibt es keinen einzigen Aspekt dieses Radioweckers, der sich billig anfühlt. Im Gegenteil, ich finde, dass der Horizon 3 ein cleveres und gut gebautes Stück Kit ist, von dem ich anfangs dachte, es wäre eine vorübergehende Modeerscheinung für mich, sich aber als unverzichtbar erwiesen hat.

Kaufen Sie es für jemanden, den Sie mögen, als Weihnachtsgeschenk, denn es ist wirklich gut.

Der JBL Horizon 3 ist etwas so Einfaches wie ein LCD-basierter intelligenter Radiowecker, der das Lautsprecherelement/den Chip von JBL aus dem JBL Grip beherbergt. Auf der Rückseite befindet sich eine Lampe, mit der Sie das Licht an Ihre bevorzugte Farbtemperatur/-intensität anpassen können, und Sie können die Uhrzeit, den Tag, das Datum und andere nützliche Informationen auf dem Frontbildschirm sehen. Das JBL Horizon 3 ist mit der super-flüssigen kostenlosen App von JBL sehr einfach einzurichten, sodass Sie mit einem geräuschbasierten "Sonnenaufgang" und der allmählichen Erhöhung der Lautstärke eines gemütlichen Songs aufwachen können. Ich habe mich für "Raining Blood" von Slayer entschieden, was nicht besonders optimal war. Dies führte dazu, dass ich zu einem hellgelben Leuchten mit etwa 40% Intensität und "Heaven Tonight" von Yngwie J Malmsteen wechselte. Tolles Zeug und der richtige Start in den Tag für einen Trilogy -verrückten Rockfan.

Es gibt definitiv Dinge, über die man sich beschweren kann, wenn man wählerisch sein will. Das LCD-Display ist etwas beengt und für das, was es ist, niedrig aufgelöst. Es fühlt sich fast primitiv an. Man könnte auch böse Dinge über die Tatsache sagen, dass Horizon 3 keine eingebaute Batterie hat und dass das obere Rad, das als Lautstärkeregler, Menüregler und Lichtknopf fungiert, aus Kunststoff besteht. Denn das ist es, was es ist. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass Horizon 3 mit den heutigen bizarren Preiserhöhungen (auf alles und nichts) ungefähr so viel kostet wie ein Paar Socken und am Ende macht es mehrere Dinge wirklich gut, denn der Klang... ist, in JBL Manier, absolut genial.

Werbung:

Bei der Hintergrundbeleuchtung handelt es sich um eine große (gedimmte) Lampe, die den Sonnenaufgang in Form eines harmonischen Weckrufs nachahmen kann.

JBL hat es geschafft, mehr Klang aus dieser winzigen schwarzen Mini-Box herauszuholen, als physikalisch möglich sein sollte. Horizon 3 liefert viele Bässe, klingt warm und ausgewogen und der Klang fühlt sich an, als müsste er aus einem Lautsprecher kommen, der mindestens dreimal so groß ist wie er. Wenn man bedenkt, dass der größte Teil des Lautsprechers in diesem Fall ein LCD-Display ist, ist es noch beeindruckender. Die Einrichtung über JBL Go (Bluetooth) ist super einfach, und wenn es einmal da auf dem Nachttisch liegt und einen jeden Morgen aufweckt, ist Horizon 3 aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, zumindest für mich (und Borat). Nursultan wird auch für einen sparen müssen.