JBL hat es mit der überarbeiteten Lautsprecherreihe Flip 7 und Charge 6 in sich

Es sieht so aus, als ob alles, was Sie in diesem Frühjahr hören, von JBL besser klingen wird als je zuvor. Die neue Produktlinie wurde auf dem JBL London Club vorgestellt, einer Veranstaltung in der britischen Hauptstadt, die eine Fortsetzung der Veranstaltung in Berlin im Jahr 2023 war. Gamereactor ist heute vor Ort, um alle Produkte zu testen, exklusive Updates zu sammeln und die Toningenieure von Harman zu interviewen.

Der Audiospezialist hat heute in London seine beiden neuen Modelle der tragbaren Bluetooth-Lautsprecher Flip 7 und Charge 6 vorgestellt, die nach eigenen Angaben eine Revolution gegenüber den vorherigen Versionen darstellen.

Der neue JBL Flip 7 verfügt jetzt über einen austauschbaren Karabinerclip für ein komfortableres Tragen in jeder Position über einen universellen Verbinder, der als "Push Lock" bezeichnet wird: Sie drücken einen Entriegelungsknopf und der Clip löst sich, um den Modus zu wechseln.

Der Flip 7 liefert einen "sauberen, klaren Klang bei hohen Lautstärken und verzerrungsfreien Bässen" mit AI Sound Boost, einer Echtzeit-Musikanalysetechnologie zur besseren Modulation der Ausgabe und zur Optimierung des Lautsprechertreibers. Das Flip 7 verfügt außerdem über IP68-Wetter- und Schmutzbeständigkeit, eine verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden mit aktivem Playtime Boost, Bluetooth 5.4 und die Kopplung mit kompatiblen Lautsprechern dank Auracast.

Club JBL London 2025.

Der JBL Charge 6 verfügt jetzt über einen abnehmbaren Griff, um die Integration in die Position zu erleichtern, von der aus er platziert wird, und anstelle eines Entriegelungssystems verwendet er Knöpfe und Ösen. Außerdem verfügt es über einen integrierten AI Sound Boost und einen 28-Stunden-Akku für eine volle Akkulaufzeit. Und wenn der Akku fehlt, kommt er jetzt mit einem USB-C-Netzteil, das Sie jederzeit verwenden können, und einer stabileren Basis für das Gerät.

JBL Flip 7.

Beide Geräte sind mit der JBL Portable App kompatibel und werden am 1. April, pünktlich zum Beginn der Schönwettersaison, in den Handel kommen, es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, um sie zu kaufen. Der JBL Flip ist für 149,99 € in sieben verschiedenen Farben (Schwarz, Blau, Weiß, Rot, Camouflage, Pink und Lila) erhältlich, während der JBL Charge 6 für 199,99 € in den gleichen Farben Schwarz, Blau, Weiß, Rot, Camouflage, Pink und Lila erhältlich sein wird.

Das Flaggschiff-Headset kommt nach Spanien: JBL Tour One M3 wird in der Gesellschaft vorgestellt

Von der Ankündigung des JBL Tour One M3 Kopfhörers wussten wir bereits auf der CES, aber in London konnten wir ihn ausprobieren und mehr Details erfahren.

Vom Gerät selbst erfuhren wir mehr über die neuen KI-Algorithmen, die neue Anti-Leckage-Geräuschunterdrückungs-Engine oder die verbesserten Personi-Fi-Systeme zur Kompensation bestimmter Frequenzen für Menschen mit Hörverlust. Auch auf der physischen Seite sind die Tour One M3s mit Glimmer-Wandlern ausgestattet, die viel weniger von den Temperaturen beeinflusst werden.

Der JBL Smart TX Sender (25 Funktionen, "die nicht mit Touch-Bedienelementen und Tasten ausgeführt werden können") wiegt und belegt etwa 30 % weniger als das Smart Charging Case der JBL Tour Pro 3 Ohrhörer. Harman hat gegenüber Gamereactor bestätigt, dass das neu gestaltete Gehäuse für das JBL Tour One M3s auch standardmäßig die analoge Stereo-Miniklinke - USB C Digitalkabel für das Streaming jeder herkömmlichen Quelle enthalten wird.

Die Party geht mit dir mit den neuen Party Box Lautsprechern von JBL

Zwei Modelle mit bis zu 15+15 Stunden ununterbrochener, vollwertiger Musik

[Aktualisieren] JBL veranstaltet in London ein großes Launch-Event für seine neue Audio-Produktlinie und wir von Gamereactor berichten live über das Event. Wir haben Ihnen bereits von den kürzlich angekündigten kleinen tragbaren Lautsprechern JBL FLip 7 und JBL Charge 6 erzählt, aber es ist an der Zeit, in die große Liga aufzusteigen. Um richtig Lärm zu machen, denn es ist an der Zeit, über die Party Box zu sprechen. JBL hat zwei Modelle vorgestellt: eine Überarbeitung des "winzigen" kubischen Modells und ein brandneues.

Die überarbeitete JBL Party Box Encore 2 ist jetzt kleiner, vielleicht für Partys, Karaokes und gesellige Zusammenkünfte, die etwas zurückhaltender sind oder mit kleinen Kindern, die nicht zu nahe an die Klangquellen herankommen wollen, aber sie hat immer noch die Fähigkeit, eine Party mit Ihrer Lieblingsmusik zu beleben. Er hat eine Dual-Cell-Akkulaufzeit von 15 Stunden, und Sie können einen zweiten Akku kaufen, um die Autonomie zu verdoppeln. Es behält auch den gleichen Preis wie das Vorgängermodell bei.

Der Neuzugang ist die JBL Party Box 520, ein Modell, das wir als Mittel- und Mittelklasse verstehen und das im Bereich zwischen der 320 und der 710 angesiedelt ist. Die Party Box 520 wird mit einem 15-Stunden-Dreizellen-Akku geliefert, aber Sie können auch einen zweiten für nur 30 Euro mehr kaufen. Das sind insgesamt 30 Stunden Akkulaufzeit, um ein festliches Wochenende mit beachtlicher Lautstärke zu beleben.