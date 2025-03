JBL: Die Zukunft des Klangs und der "modulierte" Einsatz von KI bei der Geräuschunterdrückung

HQ

Was Harman seit Jahren an nutzerorientierter Produktqualität im Klang mit JBL aufbaut, ist sicherlich niemandem entgangen. Wir von Gamereactor haben seit vielen Jahren ihre Veröffentlichungen über die gesamte Palette von Systemen, vom Kopfhörer bis zu den Lautsprechern, überprüft und waren fast immer mehr als zufrieden.

Aber in einem so hart umkämpften Umfeld wie dem der Kopfhörer muss man, um an der Spitze zu bleiben, ein konstantes Tempo an Innovationen aufrechterhalten, die es einem ermöglichen, immer an der Spitze zu stehen, und mit diesem Ziel lud das Unternehmen Gamereactor und andere Medien zu einer Veranstaltung ein, um seine neue Gerätelinie für 2025 in London vorzustellen. wo wir auch mit dem Director of Product Marketing für EMEA bei Harman Lifestyle Audio, Jurjen Amsterdam, in dem Interview sprechen konnten, das Sie unten mit integrierten Untertiteln sehen können.

Während sich der Vortrag mit Themen wie neuen Iterationen seiner bekanntesten Hardware befasste, hinterließ uns Amsterdam einige interessante Hinweise zur Implementierung seiner KI-Lösung, um sowohl Klang als auch Leistung zu messen und zu modulieren und die optimale Leistung für beide zu liefern.

"Wir verwenden immer mehr KI, einfach weil in früheren Generationen eines Charge oder eines Flip, wie dem Flip 6 und allen davor, immer ein Limiter drin war, und dieser Limiter sorgte dafür, dass er sagte, wenn man zu laut spielte: 'Hey, so laut kann ich nicht spielen. Ich will nicht verzerren'", erklärte Amsterdam. "Was wir jetzt sowohl im Flip [7] als auch im Charge [6] implementiert haben, ist AI Sound Boost, der buchstäblich etwas Ähnliches ist wie das, was wir in Kopfhörern kontinuierlich messen."

"Jedes eingehende Signal messen wir kontinuierlich. Die KI weiß, was als nächstes kommt, welches Signal als nächstes kommt. Wenn es also eine gewisse Zeit lang Bescheid weiß, kann es viel mehr Energie freisetzen, weil man weiß, ob es eine sehr laute Perkussion geben wird. (...) AI Sound Boost hilft uns, das Beste aus dem Lautsprecher herauszuholen, ohne einen Limiter zu benötigen. Denn wir kennen das eingehende Signal. Wir wissen, welche Signale als nächstes kommen."

Ihre KI-Bemühungen sind nur ein Teil dessen, was JBL für zukünftige Produktinnovationen geplant hat, von der Entwicklung von Fahrzeugsystemen bis hin zur Erkundung von "Marktlücken", die geschlossen werden müssen, um sowohl den Preis als auch die Benutzersättigung für neue Produkte stabil zu halten.

"Wir wollen die Audioleistung weiter verbessern. Wir wollen auch immer sicherstellen, dass wir den Einzelhandelspreis stabil halten", so Amsterdam. "Deshalb versuchen wir immer, für den gleichen Verkaufspreis, mehr Funktionen, mehr Leistung (...) Wir sehen Wi-Fi, wir sehen Bluetooth, wir sehen, dass es immer mehr konvergiert, um viele Dinge zu tun. Das neue immersive Audioformat.... Wir werden viele Dinge sehen."

Schließlich lässt uns Jurjen Amsterdam einen Blick auf einen Horizont werfen, in dem Unterhaltungsunternehmen wie Streaming-Dienste den Sprung zu einer besseren Klangqualität wagen und dass JBL dabei sein möchte, wenn die Zeit gekommen ist.

"Es hängt auch von den Streaming-Diensten ab. Wir warten darauf, dass einige der Streaming-Dienste auf High Definition umgestellt werden. "Was bedeutet das für uns in Bezug auf die Produktentwicklung?"