JBL Charge 6 Testbericht

Bei Gamereactor sind wir mit den verschiedenen Kopfhörer-/Ohrhörer-Serien von JBL (für Musik oder Spiele) und Bluetooth-Lautsprechern (in verschiedenen Größen) gut vertraut. In einigen von ihnen sind sie Marktführer, so dass die jährliche oder halbjährliche Erneuerung einiger Modelle etwas unzureichend oder überflüssig sein kann. Als ich mich daran machte, den neuen JBL Charge 6 zu testen, fragte ich mich, ob er unter einer dieser Beschwerden leiden würde oder wo ich ihn wirklich unter so vielen Alternativen unterbringen könnte, von der Marke oder von der Konkurrenz.

Nach ein paar Wochen des Testens wurde es mir viel klarer. Das JBL Charge 6 hält genau das, was es verspricht, seine Größe und Leistung passen in einen bestimmten Raum, und die neuen Funktionen rechtfertigen kein Upgrade gegenüber dem Vorgängermodell, aber sie rechtfertigen es, es gegenüber dem Charge 5 und anderen Konkurrenzmodellen als Erstkauf zu empfehlen.

Ich kam zu diesen Tests, nachdem ich den Testbericht über den JBL Flip 7 geschrieben hatte, zweifellos die beliebteste und am meisten nachgeahmte Reihe der Marke Harman und das, was man als zylindrisches Einstiegsgerät bezeichnen könnte. Ich war auch sehr zufrieden, vor allem mit dem Ergebnis der Kopplung von zwei Flip 7s in Stereo. Aber natürlich ist die Hauptidee dieser Lautsprecher, nur einen mit sich zu führen, und obwohl es auf den ersten Blick so aussieht, als ob zwischen dem Flip und dem Xtreme/Boombox kein Platz für ein anderes Modell ist, ist die Wahrheit, dass diese Zwischengröße ihre Vielseitigkeit und im Übrigen ihre eigene Persönlichkeit bewiesen hat.

Offensichtlich wird das JBL Charge 6 deinen Raum viel mehr ausfüllen als ein einzelnes Flip 7. Angesichts der Trennung, die ein so kompakter Formfaktor ermöglicht, liefert er zwar immer noch Mono-Sound, aber seine größere Größe bietet Platz für großzügigere Tieftöner und sein Frequenzgang ermöglicht es, bis zu 56 Hz Bass zu reichen. Im Vergleich zum Charge 5 hat der Charge 6 zwar etwas an Gewicht zugenommen (1,37 kg im Vergleich zu 0,96 kg beim Vorgängermodell), modernisiert aber Aspekte wie die Bluetooth-Version (5,4 und natürlich Auracast für Mehrfachverbindungen) oder die Geschwindigkeit der vollen Ladung (bis zu einer Stunde weniger, in nur 3 Stunden), all dies erhöht die Autonomie von 20 auf 24 Stunden. Und obwohl uns KI-Ergänzungen in der Regel nicht überzeugen, scheint die Anwendung zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und zur Einsparung der Akkulaufzeit in diesem Fall recht effektiv zu sein.

Falls ihr es noch nicht wusstet: Der Name Charge kommt von der Tatsache, dass diese Lautsprecher dank der zusätzlichen Größe auch als Powerbank dienen können, um das Handy oder andere Geräte aufzuladen, während mn Musik höret, was die kleineren Geschwister nicht können, aber die größeren schon. Was die feineren Details betrifft, so liebten wir das neue Knopf- und Ösensystem, mit dem der Gurt wie eine Handtasche getragen werden kann, was einen Hauch von Stil verleiht, ohne die Robustheit und Widerstandsfähigkeit (jetzt IP68) zu verlieren, die von diesen Geräten erwartet wird.

Vergleich: JBL Flip 7 vs Charge 6 vs unser gutes altes Xtreme 2.

Der Sprung von 18,3 auf 22,9 cm vom Flip 7 auf das Charge 6 bedeutet neben allem, was wir sonst noch besprochen haben, eine Steigerung von rund 50 Euro, aber beide bleiben Vertreter der 100- bis 200-Euro-Reihe. Dies bringt uns zu unserem Fazit: Wenn du etwas Größeres und Stärkeres im Einzylinderformat suchst, aber ohne auf die Ghettoblaster der Marke zu steigen, bietet dir der JBL Charge 6 all das mit mehr Klarheit und Autonomie. Auch wenn es etwas weit hergeholt erscheint, denke daran, dass du, wenn du den Flip im Angebot findest, zwei Charges für ungefähr den Preis von einem erhalten kannst und so einen großartigen Stereoklang bekommst.

Ich bin mir sicher, dass du dir bei der von dir geplanten Verwendung bereits klar darüber bist, ob du einen kompakten Zylinder, eine etwas größere Alternative mit Griff wie den JBL Charge 6 oder die professionelleren Optionen bevorzugst. Was wir in diesen Tests festgestellt haben, insbesondere auf der Terrasse und im Pool in diesem Sommer, ist, dass der Charge 6 absolut Sinn macht.