JBL bringt neuen Tour One M3 Kopfhörer auf den Markt

HQ

JBL hat gerade auf der CES 2025 sein neuestes Flaggschiff vorgestellt, den JBL Tour One M3. Diese neuen Kopfhörer versprechen ein außergewöhnliches Audioerlebnis und sind mit dem bahnbrechenden drahtlosen JBL SMART TX-Sender ausgestattet, der eine nahtlose Konnektivität mit einer Reihe von Geräten gewährleistet. Mit vollständigem 360-Grad-Head-Tracking, verbesserter Geräuschunterdrückung und verlustfreiem Audio ist der Tour One M3 für Audiophile und Vielreisende gleichermaßen konzipiert. Die Kopfhörer mit JBL SMART Tx kosten 399,99 Euro, die Version ohne Sender kostet 349,99 Euro. Beide Versionen sind ab dem 15. April 2025 in den Farben Schwarz, Mokka und Blau erhältlich.

Wirst du das neue JBL Tour One M3 in die Hände bekommen?