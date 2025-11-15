JBL Boombox 4

Meine Beziehung zu den JBL Boombox war über die Jahre hinweg eine leidenschaftliche. Als das Modell 2016 zum ersten Mal auf den Markt kam, war nach nur zehn Minuten Hören klar, dass der amerikanische Lautsprecherriese das gebaut hatte, was ich damals für den besten Bluetooth-Lautsprecher auf dem Markt hielt (natürlich im Verhältnis zu seinem Preis). Als die zweite Version veröffentlicht wurde, wurde unsere Liebesbeziehung verstärkt, und obwohl das Boombox 3 auf dem Papier unglaublich war (es war auch sehr, sehr gut), stellte ich im Jahr nach seiner Veröffentlichung fest, dass ich es weniger benutzte als seine beiden Vorgänger, mit großem Abstand. Vieles davon hatte mit dem Paradoxon zu tun, dass JBL es für die verlustfreie Audioübertragung über WLAN optimiert hatte, was es etwas komplizierter in der Bedienung machte als seine Vorgänger. Der Klang war für den sitzenden Heimanwender besser, aber für den mobilen Bluetooth-Nerd gab es einen Aspekt des Boombox 3, der vielleicht nicht ganz zum Haupteinsatzgebiet des Lautsprechers passte.

Schwarz, dunkelblau oder farbig wie Camouflage. Sie haben die Wahl.

Dies ist mit dem neuen Boombox 4 verschwunden. Die Wi-Fi-Wiedergabe und die Möglichkeit, 24-Bit-Audio für eine bessere Qualität zu liefern, sind verschwunden. Die Boombox 4 ist daher günstiger als die Boombox 3 und so einfach zu verwenden wie die Boombox 2. Und das gefällt mir. Ich weiß, dass ich hier mit zweierlei Maß messe, da ich natürlich immer 24-Bit/96-kHz-Audio bevorzuge, aber für mich war dies noch nie ein Kennererlebnis, das ich auf den Wohnzimmertisch gelegt und mich auf dem Sofa zurückgelehnt habe, um es mit zurückgelegtem Kopf zu genießen. Für mich war Boombox das ultimative, superlanglebige, supereinfache und leistungsfähige Wegwerfgerät, das uns als Familie an jeden Strand begleitet hat, der seinen Namen verdient, nur um danach unter der Dusche abgespült zu werden. Und da steht Boombox 4 jetzt wieder. Wenn Sie jedoch nicht auf verlustfreien Klang in Ihrem Boombox leben möchten, gibt es volle Unterstützung dafür im USB-C-Anschluss auf der Rückseite, wo Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihren Computer anschließen und mit 24-Bit-Audio versorgen können.

Besser als je zuvor, würde ich sagen, aber wenn Sie eine Wi-Fi-Wiedergabe wünschen, ist Boombox 3 immer noch der richtige Weg.

Das Design wurde aktualisiert, was nicht unbedingt notwendig war. Der lange, metallische Griff aus der dritten Generation wurde nun durch einen deutlich kleineren und dickeren Gummigriff ersetzt, der vollständig in das Chassis integriert ist. Es sieht besser aus, eher wie ein langlebiges, wasserdichtes All-in-One-Gerät als zuvor, was an sich schon leicht zu mögen ist. Im Inneren ist es mehr oder weniger ein Boombox 3. JBL hat die gleichen zwei 12,3-Zentimeter-Tieftöner und die gleichen zwei 2 Zentimeter breiten Hochtöner wie beim Vorgänger verwendet und dies mit einem passiven Bass kombiniert, der letztlich einen phänomenalen Klang mit viel Wärme, Druck und Tiefe bietet, ohne jemals aufgeblasen oder künstlich zu klingen. Der Bass ist tief und natürlich, knackig und mit hervorragender Kontrolle, und der Mitteltonbereich ist straff und satt, während der Höhenbereich nie scharf oder unangenehm wird. Auch in der Klangbühne gibt es viel Platz und Luft, und JBL hat die Dolby Atmos -Funktionalität hinzugefügt, die dazu beiträgt, dass der Ton unabhängig vom Raum größer klingt.

Das Design des neuen Griffs ist gut. Mehr Gummi, mehr Grip.

Auf der Batterieseite ist der Boombox 4 ebenfalls hervorragend. Sie hält 30 Stunden pro Ladung und dient wie immer auch als Powerbank, wenn Sie unterwegs sind. Die Steuerung des Boombox 4 erfolgt über JBL Portable, was wie gewohnt eine hervorragende kostenlose App ist, bei der Sie alle erdenklichen Einstellungen vornehmen können. Auracast wird ebenfalls unterstützt, was bedeutet, dass Sie mehrere JBL-Lautsprecher gleichzeitig mit einem einfachen Knopfdruck anschließen können, wenn Sie eine Multiroom-Lösung bauen möchten.

Selbstverständlich ist es dank seiner IP68-Zertifizierung wasserdicht.

Der JBL Boombox 4 ist definitiv kein Lautsprecher für diejenigen, die einen subtilen und zarten Klang mögen oder diejenigen, die Stilismus oder Minimalismus in Bezug auf das Design mögen. Wie immer ist es ein robustes Gerät, das Musik auf eine verspielte, warme und basslastige Art und Weise mit viel Lautstärkedruck abspielt, und mit seinem robusten Design und seiner beachtlichen Größe sieht es eher wie ein industrielles Gerät von einer Art Unterwasserexpedition aus als wie ein Lautsprecher aus. Und aus diesen einfachen Gründen liebe ich es so sehr, wie ich es immer geliebt habe Boombox.

