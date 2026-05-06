Jaylen Brown von den Boston Celtics wurde mit einer Geldstrafe von 50.000 Dollar belegt, weil er Schiedsrichter auf Twitch kritisiert hatte

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Die Boston Celtics, NBA-Champions 2024, wurden von den Philadelphia 76ers in Spiel 7 der NBA-Playoffs ausgeschieden, dem jüngsten Kapitel einer der erbittertesten Rivalitäten der NBA, da Boston und Philadelphia 23 Mal in den Play-offs aufeinandertrafen, die meist wiederholte Serie in der NBA-Geschichte, meist dominiert von Boston (sie gewannen 15 dieser Begegnungen). aber nicht dieses Jahr).

Boston Celtics-Star Jaylen Brown war nach der 109:100-Niederlage unzufrieden und kritisierte in einem Twitch-Livestream am 3. Mai als Reaktion auf das Spiel die Schiedsrichter, was ihn eine Geldstrafe von 50.000 Dollar für öffentliche Kritik an der Schiedsrichterleistung gekostet hat.

In seinem Livestream erklärte er, dass er von Schiedsrichtern ins Visier genommen wurde, weil er so kritisch mit ihnen umgegangen sei, und sagte, sie hätten "eindeutig eine Agenda". "Vielleicht, weil ich gesprochen habe, war ich in der regulären Saison kritisch gegenüber den Schiedsrichtern. Weißt du, wie sie reagiert haben? 'Wir werden jeden... Du wirst die Playoffs bei den offensiven Fouls anführen.' Das war die Reaktion des Schiedsrichterteams."

Laut Brown war es die Fixierung der Schiedsrichter, die dazu führte, dass er in den sieben Playoff-Spielen, die er absolvierte (10, mehr als doppelt so viel wie das nächste), und insgesamt zweiter in der regulären Saison (40, nach Karl-Anthony Towns' 65 Offensivfouls der New York Knnicks) der Spieler war, der gegen ihn die meisten offensiven Fouls gepfiffen hat.