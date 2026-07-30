Jay Baruchel und Kevin Durand stoßen zur Besetzung der fünften Staffel von Reacher

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Die Reacher -Serie von Prime Video funktioniert nicht wie viele traditionelle Serien, da sie keine Hauptbesetzung hat, zu der sie von Staffel zu Staffel zurückkehrt. Es gibt einige bekannte Gesichter, die sich Alan Ritchsons titelgebendem Man-Mountain anschließen, darunter Maria Stens Neagley (die bald ihre eigene Spin-off-Serie bekommt), aber typischerweise führt jede neue Staffel von Reacher eine neue Gruppe von Charakteren und Stars ein.

Zu diesem Zweck wird die Besetzung der fünften Staffel erneut eine Reihe neuer Gesichter vorstellen. Nach Staffel 4, die in ein paar Wochen auf Prime Video Premiere feiert und die Produktion bald beginnen soll, wurden nun vier neue Darsteller für Staffel 5 enthüllt, mit einigen bekannten Namen im Schnitt.

Wir wissen nicht, wer jeder Star in Staffel 5 sein wird, aber wir wissen, dass Amanda Ip, Jay Baruchel, Ciara Bravo und Kevin Durand alle für diese Episodenrunde entweder Ende 2027 oder 2028 dabei sein werden.

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