Jaws-Star: Die Oscar-Akademie macht mich krank

Wir alle wissen, dass die Oscars Academy ab dem nächsten Jahr Inklusionsregeln für ihre Nominierungen für die begehrte Golden Globe einführen wird. Unter anderem muss mindestens eine Person im Produktionsteam schwarz oder asiatisch sein, mindestens 30% der gesamten Belegschaft müssen entweder Frauen oder schwul sein, und die Academy hat sehr deutlich gemacht, dass die Chancen, nominiert zu werden und zu gewinnen, ab dem nächsten Jahr deutlich steigen werden, wenn sich die Geschichte Ihres Films um Rassismus oder Homosexualität dreht. Dies ist etwas, das viele Filmfans in Frage gestellt haben, und einer der Leute, die die Entscheidung am meisten ablehnen, ist Jaws-Star und Hollywood-Veteran Richard Dreyfuss, der kürzlich sagte:

"Sie bringen mich zum Erbrechen. Weil dies eine Kunstform ist. Es ist auch eine Form des Handels, und es verdient Geld, aber es ist eine Kunst. Und niemand sollte mir als Künstler sagen, dass ich mich der neuesten, aktuellsten Vorstellung davon, was Moral ist, beugen muss. Und was riskieren wir? Riskieren wir wirklich, die Gefühle der Menschen zu verletzen? Das kann man nicht gesetzlich regeln. Man muss das Leben Leben sein lassen. Und es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass es eine Minderheit oder eine Mehrheit im Land gibt, die so versorgt werden muss."Das vollständige Interview können Sie sich hier anhören.

Stimmen Sie dem Jaws-Schauspieler zu oder halten Sie die neuen Academy-Regeln für eine gute Sache?