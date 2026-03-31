Javier Bardem übernimmt Robert De Niro in der neuen Adaption von Cape Fear auf Apple TV

Einer der berühmtesten Thriller in der Geschichte des Kinos war Cape Fear, inszeniert von Martin Scorsese im Jahr 1991. Darin wird die Familie eines Anwalts ständig von einem schwer fassbaren Kriminellen namens Max Cady belästigt und bedroht, der von Robert De Niro auf dem Höhepunkt seiner Kräfte brillant dargestellt wurde. Jetzt, 35 Jahre später, produziert Scorsese zusammen mit Steven Spielberg Cape Fear eine Fernsehserie für Apple TV, die am 5. Juni Premiere feiert.

Regie führt Nick Antosca und Amy Adams und Patrick Wilson spielen das Anwaltspaar Anna und Tom Bowden, während Lily Collias ihre Tochter Natalie spielt. Und um den rachsüchtigen Ex-Sträfling Max Cady zu spielen, wird Oscar-Gewinner Javier Bardem die Aufgabe erhalten, der Rolle neues Leben einzuhauchen.

Den ersten Blick auf Cape Fear können Sie jetzt unten ansehen.