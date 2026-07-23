Javier Bardem präzisiert Aussagen, nachdem er fälschlicherweise beschuldigt wurde, Argentinien sei rassistisch

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Ähnlich wie bei Rosalía wurde Javier Bardem in eine weitere Kontroverse mit einigen argentinischen Medien verwickelt. Der spanische Schauspieler wurde bei fast jedem Spanien-Spiel in den Vereinigten Staaten gesehen, einschließlich des WM-Finales gegen Argentinien am Sonntag. Der spanische Schauspieler, der auch als politischer und ökologischer Aktivist bekannt ist, nutzte Instagram, um klarzustellen, dass er nie sagen oder andeuten wollte, dass Argentinien "ein fremdenfeindliches oder rassistisches Land" sei, nachdem seine Worte in einem Interview verdreht waren.

Am Sonntag, Stunden vor dem WM-Finale, gab Bardem ein Interview mit Zeteos Gründer Mehdi Hasan, in dem Bardem den politischen Kontext rund um das Spiel kommentierte: Argentiniens Präsident Javier Milei ist ein starker Unterstützer Israels und seines Premierministers Benjamin Netanjahu, daher hielt Bardem es für natürlich, dass einige Menschen dazu neigten, Spanien oder ein Team zu unterstützen, das aus Solidarität mit Palästina gegen Argentinien antritt.

Bardem stellte sicher, dass politische Führer ihr Volk nicht vertreten und dass Milei nicht die gesamte argentinische Bevölkerung ist, aber seine Worte wurden von einigen Argentiniern als direkter Angriff auf ihr Land verwendet, wobei einige Medien direkt sagten, Bardem habe der Nationalmannschaft Beihilfe zum Völkermord in Palästina vorgeworfen.

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Um seine Aussage zu verdeutlichen, veröffentlichte Bardem ein Instagram-Reel, in dem er erneut erklärte, dass er es für unfair halte, dass das argentinische Team wegen Javier Milei beurteilt wird, da er nicht die überwältigende Mehrheit der Argentinier repräsentiert, und dass es auch "sehr unfair" sei, dass viele Leute das gegnerische Team gegen Argentinien unterstützen würden, nur um dann gegen Milei vorzugehen und seine Ablehnung seiner Unterstützung für Israel auszudrücken.

"Was ich nie gesagt habe, ist, dass Argentinien ein fremdenfeindliches oder rassistisches Land ist; das würde niemals aus meinem Mund kommen", sagte er und fügte hinzu, dass er eine "große Zuneigung, Respekt und Bewunderung" für Argentinien in kulturellen, filmischen, schauspielerischen, persönlichen, sozialen und politischen Aspekten habe und beklage, dass seine Worte aus dem Zusammenhang genommen wurden und das, was er tatsächlich sagte, überschattete.