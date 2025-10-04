Jason Voorhees könnte im Reboot von Freitag der 13. von einem Ex-WWE-Superstar gespielt werden

HQ

Da Friday the 13th nach einer langen Zeit abseits des Rampenlichts wiederbelebt wird, stellt sich eine der großen Fragen, wer dieses Mal die Aufgabe haben wird, den berühmten Slasher zu spielen. Es scheint, als ob eine der Personen, die nach dem überragenden und imposanten Killer gesucht werden, ein ehemaliger WWE-Wrestler ist, da Braun Strowman noch das Monster hinter der Maske werden könnte.

Im Gespräch mit Collider erklärte Adam Scherr, die reale Person hinter der Braun Strowman-Persona, kürzlich, dass es Gespräche gab, ihn in Jason Voorhees zu verwandeln, aber dass noch nichts bestätigt wurde.

"Es kann sein, dass es einige Gespräche darüber gibt, mit Leuten, die ich kenne, und mit meiner Agentur. Wenn wir jemals alle dazu bringen könnten, wieder an einem Strang zu ziehen und die Dinge laufen zu lassen, könnte ich der nächste Voorhees sein."

Scherr erklärt weiter, dass er, wenn er die Chance hätte, Jason Voorhees zu werden, auch "gerne diesen Bart abrasieren würde, um die Figur zu spielen".

Glaubst du, dass Braun Strowman eine kluge Person wäre, um Jason Voorhees zu spielen?