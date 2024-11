Jason Sudeikis über Ted Lasso Kritik: "Sie haben keine Vorstellungskraft"

HQ

Während viele Leute Ted Lasso die ganze Zeit über genossen haben, gab es einen kleinen, aber lauten Teil des Publikums, der mit der Richtung, die die Erzählung einschlug, nicht ganz einverstanden war. Die Handlungsstränge wurden abgespalten und mehr in den Fokus gerückt als erwartet, dachten einige, wobei bestimmte Charaktere mehr Bildschirmzeit bekamen, als sie verdient hatten, so die Kritiker.

Im Gespräch mit TVLine gab Jason Sudeikis, der Schauspieler, der Lasso spielt, eine Antwort an die Kritiker und sagte: "Ähnlich wie beim Live-Theater forderte die Show, insbesondere Staffel 3, das Publikum auf, sich aktiv zu beteiligen. Manche Leute wollen das tun, andere nicht. Manche Menschen wollen urteilen – sie wollen nicht neugierig sein. Ich werde nie Leute verstehen, die so dreist über etwas reden, das sie meiner Meinung nach offensichtlich nicht verstehen. Und Gott segne sie dafür; Es ist nicht ihre Schuld. Sie haben keine Vorstellungskraft und sind nicht offen für die Erfahrung, wie es ist, eine zu haben."

Ted Lasso schien mit Staffel 3 zu Ende zu sein, aber anscheinend ist eine Rückkehr in Arbeit. Im Januar könnte sogar eine vierte Staffel in die Vorproduktion starten, was den Kritikern wieder etwas zu bemängeln gibt.