Jason Stathams Shelter erzielt einen riesigen Erfolg an den MENA-Kinokassen

Man sollte Jason Stathams Starkraft wohl niemals unterschätzen. Der Beekeeper and The Meg-Star hat es geschafft, mit seinem neuesten Film, Shelter, der besonders in der Region Nahen Osten und Nordafrika (MENA) große Erfolge erzielt hat, die so wichtigen Kasseneinnahmen zu erzielen. Er hat zudem den saudischen Kinokassen einen großen Schub gegeben.

Laut Screen Daily ist Shelter die größte unabhängige Kinopremiere in MENA seit April 2025. Saudi-Arabien war der Dominanz des Films und übertraf Filme wie Avatar: Fire and Ash, Five Nights at Freddy's 2 und Now You See Me: Now You Don't.

Es war auch die größte Eröffnung für Saudi-Arabien in englischer Sprache seit One Battle After Another im September. Aus 59.000 Eintritten erzielte Shelter 1 Million US-Dollar, was dazu beitrug, dass das gesamte MENA-Debüt in anderen wichtigen Bereichen wie dem britischen und chinesischen Markt die Eröffnung übertraf.

Shelter läuft jetzt im Kino. Sehen Sie sich unten den Trailer an: