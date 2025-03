Jason Stathams neues Action-Drama läuft an den Kinokassen gut

HQ

David Ayers neues Action-Drama A Working Man mit Jason Statham in der Hauptrolle hat einen soliden Start an den US-Kinokassen hingelegt. Es wird prognostiziert, dass es am Eröffnungswochenende 15,6 Millionen US-Dollar einbringen wird. An zweiter Stelle steht die höchst umstrittene Live-Action-Adaption von Schneewittchen, die voraussichtlich zwischen 14 und 15 Millionen US-Dollar einspielen wird – ein deutlicher Rückgang von 65 % gegenüber der Debütwoche.

Disney hofft immer noch auf einen Wochenendschub und setzt darauf, dass Mütter und Kinder den Film am Samstag und Sonntag sehen werden.

In den Top 5 sehen wir diese Woche einen Kinostart von The Chosen: The Last Supper Staffel 5, Part One landet auf dem dritten Platz, der Horrorfilm The Woman in the Yard auf dem vierten und Death of a Unicorn rundet das Ganze auf Platz fünf ab. Die endgültigen Zahlen bleiben jedoch abzuwarten, wenn das Wochenende vorbei ist.