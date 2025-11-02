Jason Statham und Guy Ritchie arbeiten zum sechsten Mal zusammen

HQ

Jason Statham und Guy Ritchie haben sich für einen neuen Film namens Viva La Madness wieder zusammengetan. Dies ist die sechste Zusammenarbeit des Schauspielers und des Regisseurs, seit sie zum ersten Mal an Ritchies Durchbruch Lock, Stock und Two Smoking Barrels zusammengearbeitet haben.

Die Handlung des Films wird unter Verschluss gehalten, aber Variety berichtet, dass er auf dem gleichnamigen Buch von J.J. Connelly basiert, das als Fortsetzung von Layer Cake veröffentlicht wurde. Layer Cake wurde 2004 verfilmt, aber Ritchie behauptet, dass Viva La Madness als eigenständiger Film und nicht als Fortsetzung, Prequel oder Spin-off fungieren wird.

Die Handlung des Buches folgt einem Londoner Drogendealer namens X. Wie man es von einer Fortsetzung von Layer Cake erwarten würde, ist sie voller Betrügereien, Drogen, Gewalt und vielen Dingen, die wir auch in Ritchies Werken erwarten würden. Der Produktionsstart ist für Anfang 2026 geplant. Bisher ist Statham das einzige bestätigte Darstellermitglied.