Jason Statham spielt sich selbst in der Action-Parodie Jason Statham Stole My Bike
Der Film wird von David Leitch, Regisseur von Bullet Train und Deadpool 2, inszeniert.
Jason Statham übernimmt die sogenannte "Rolle seines Lebens", da er sich selbst in einem neuen Parodie-Actionfilm von Black Bear Pictures und David Leitch spielen soll. Jason Statham Stole My Bike ist das erste gemeinsame Projekt des Regisseurs und Schauspielers seit Hobbs & Shaw im Jahr 2019.
Die Handlungsdetails des Films werden größtenteils geheim gehalten, aber Deadline merkt an, dass das Drehbuch von Alison Flierl stammt, die in der TV-Serie BoJack Horseman und School of Rock mitwirkt.
Das Budget liegt offenbar bei über 80 Millionen Dollar, was eine ziemlich große Wette für einen im Grunde Indie-Actionfilm ist, und die Dreharbeiten sollen irgendwann im Mai 2026 beginnen. Die Freigabe für Jason Statham Stole My Bike liegt im PG-13-Bereich, entsprechend dem leicht komödiantischen Ton, den der augenzwinkernde Titel gesetzt hat.