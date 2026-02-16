Jason Statham spielt sich selbst in der Action-Parodie Jason Statham Stole My Bike

Jason Statham übernimmt die sogenannte "Rolle seines Lebens", da er sich selbst in einem neuen Parodie-Actionfilm von Black Bear Pictures und David Leitch spielen soll. Jason Statham Stole My Bike ist das erste gemeinsame Projekt des Regisseurs und Schauspielers seit Hobbs & Shaw im Jahr 2019.

Die Handlungsdetails des Films werden größtenteils geheim gehalten, aber Deadline merkt an, dass das Drehbuch von Alison Flierl stammt, die in der TV-Serie BoJack Horseman und School of Rock mitwirkt.

Das Budget liegt offenbar bei über 80 Millionen Dollar, was eine ziemlich große Wette für einen im Grunde Indie-Actionfilm ist, und die Dreharbeiten sollen irgendwann im Mai 2026 beginnen. Die Freigabe für Jason Statham Stole My Bike liegt im PG-13-Bereich, entsprechend dem leicht komödiantischen Ton, den der augenzwinkernde Titel gesetzt hat.