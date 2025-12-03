Jason Statham spielt erneut einen "Elite-Agenten" auf der Flucht im Actionfilm Shelter

Niemand wird behaupten, dass Jason Statham keine unterhaltsamen Filme macht, aber er scheint zumindest in letzter Zeit eine bestimmte Art von Charakter in einer bestimmten Rolle zu spielen. Nach Auftritten in Fast and Furious, Expendables, The Beekeeper, A Working Man, Mechanic und weiteren heißt Stathams nächster Film Shelter und darin spielt er... Trommelwirbel bitte... ein "Elite-Agent", der nach seiner selbst auferlegten Isolation gefunden wurde, auf der Flucht ist und dabei gnadenlos jede Bedrohung beseitigt, die ihm im Weg steht.

Die Prämisse von Shelter, falls man über das oben Genannte hinauslesen möchte, ist einfach: "Auf einer abgelegenen Küsteninsel rettet ein zurückgezogener Mann ein junges Mädchen aus einem tödlichen Sturm und zieht beide in Gefahr. Aus der Isolation gezwungen, muss er sich seiner turbulenten Vergangenheit stellen und sie gleichzeitig beschützen, was sie auf eine angespannte Reise des Überlebens und der Erlösung schickt."

Der Film wird von Black Bear produziert und wird am 30. Januar 2026 in die Kinos kommen. Für einen Vorgeschmack darauf, was er zu bieten hat, siehe unten den offiziellen Trailer zum Actionfilm.