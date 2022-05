Jason Statham macht in The Beekeeper Jagd auf fiese Imker

HQ

Jason Statham und David Ayer arbeiten an dem gemeinsamen Filmprojekt "The Beekeeper". Über den Film ist noch nicht viel bekannt, nur das Jason Statham die Hauptrolle spielen wird. Aber Miramax beschreibt den Film so:

"Ein schneller Action-Thriller, der sich mit der Mythologie des Bienenzüchtens beschäftigt. Die Story folgt einem Mann auf Rachefeldzug von nationaler Tragweite, nachdem bekannt wird, dass er ein früherer Agent einer mächtigen und geheimen Organisation war, den Beekeepers."

Miramax hat das Skript von Kurt Wimmer für einen siebenstellige Betrag gekauft und hofft auf ein neues Franchise. Produzent Bill Block sagt zu dem Projekt:

"Ich habe mit Jason bei Cash Truck und Operation Fortune zusammengearbeitet und mit David Ayer bei Herz aus Stahl. Wir haben das Glück mit diesen beiden Meistern ihres Fachs für dieses neue Action-Genre zusammenzuarbeiten, um Kurts brillantes Skript zum ersten Teil des Franchise zu machen."

Danke Deadline.