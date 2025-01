Jason Statham jagt Menschenhändler in David Ayers "A Working Man"

Jason Statham liebt es, die Rolle des Jedermanns zu spielen, der eigentlich ein gut ausgebildeter Attentäter und Killer in Verkleidung ist. Wir haben gesehen, wie er in der Vergangenheit mehrere Gigs wie diesen angenommen hat, sei es The Mechanic, der jüngste The Beekeeper und sehr bald auch der kommende A Working Man.

In diesem Film tut sich Statham wieder mit Regisseur David Ayer (The Beekeeper, Suicide Squad ) zusammen und versetzt ihn in die Rolle von Levon Cade, einem Baustellenmanager, der in sein schattenhaftes Leben als Anti-Terror-Agent zurückkehrt, um die Tochter seines engen Freundes und aktuellen Arbeitspartners zu finden und zu retten. Darüber hinaus gibt es nicht viel mehr, was man wissen muss, denn von hier an ist es ein ziemlich typisches Statham-Geschäft, bei dem der Actionstar einfach in den Arsch tritt und keine Gefangenen macht.

A Working Man werden auch David Harbour und Michael Pena in den Hauptrollen spielen, und wann der Film debütieren wird, ist derzeit für den 28. März 2025 in den Kinos geplant. Um zu sehen, ob dies einer ist, den Sie zu Ihrer Watchlist hinzufügen sollten, schauen Sie sich unbedingt den Trailer des Films unten an.