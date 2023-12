Jason Statham ist nicht daran interessiert, einen Superhelden zu spielen

HQ

Im Laufe der Jahre haben wir immer mehr der größten Persönlichkeiten Hollywoods gesehen, die prominente Rollen in Superheldenfilmen übernommen haben - von Umhängen bis hin zu Strumpfhosen in allen Farben des Regenbogens. Einige Gastauftritte sind überraschender als andere, denn wer könnte sich vorstellen, dass Personen wie Bill Murray, Kurt Russell oder Michael Douglas in einem Superhelden-Kontext auftreten würden?

Einer, der sich dagegen weigert, ist Jason Statham, und während eines Interviews auf dem Red Sea Film Festival erklärte er genau, warum.

"Ich habe keinen großen Appetit auf ein Kostüm mit Umhang und Strumpfhose... Ich mag Old-School-Filme aus den 80ern. Ich habe mich von Leuten wie Stallone und Arnold inspirieren lassen. Und noch vor diesen Jungs, Steve McQueen, Paul Newman und Eastwood. Ich konnte einfach keinen dieser Typen sehen, der einen Umhang und eine Maske anzog und an Drähten herumlief."

Statham fuhr fort zu sagen, dass er sich zu bodenständigeren Projekten hingezogen fühlt und dass die Welt schon verrückt genug ist - auch ohne Superhelden.

"Ich fühle mich zu einer etwas geerdeteren Art von Action hingezogen ... Nun, ich mag es, geerdet zu sein, um ein Element zu sein, das wir in die verrückte Welt, in der wir uns befinden, einbringen."

Könntest du dir Statham in einer Superheldenrolle vorstellen, und wenn ja, welche?