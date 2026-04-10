Jason Statham ist mit dem stilvollen Ein-Mann-Armee-Film Mutiny zu alten Tricks zurückgekehrt

Wäre er kein so talentierter Actionfilmstar, würde man es wahrscheinlich leid werden, Jason Statham in jedem Film, den er macht, fast denselben Charakter spielen zu sehen. Nach Shelter Anfang dieses Jahres wird der britische Star ein weiteres Theater-Actionprojekt inszenieren, das als Mutiny bekannt ist und einen einzigen Mann begleitet, der auf einer Racheaktion gegen eine Armee kämpft.

Die Handlung wird folgendermaßen beschrieben: "In Mutiny, nachdem er den Mord an seinem milliardenschweren Boss miterlebt und für das Verbrechen hereingelegt wurde, besteigt Cole Reed (Jason Statham) ein Frachtschiff auf einem Ein-Mann-Kreuzzug, um den Tod seines Chefs zu rächen, nur um eine internationale Verschwörung zu entdecken."

Wenn du gerne elegante Action und kraftvolle Kampfszenen siehst, wirst du froh sein zu hören, dass Mutiny das und noch mehr bietet. Außerdem spielt Statham einen rauen und zurückgezogenen Helden, der selten spricht und nie Anzeichen von Körperverletzung zeigt. Vintage Statham, alles in allem.

Sehen Sie sich unten den Trailer zu Mutiny an, bevor er am 21. August in den Kinos startet. Und vergessen Sie auch nicht, unsere Rezension zu Shelter für mehr von Statham zu lesen.