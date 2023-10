Jason Statham ist der tödlichste Imker der Welt in The Beekeeper

Jason Statham hat wirklich ein Gespür für die Art von Filmen, in denen er gerne auftritt. Der grauhaarige Actionstar wird seinen typischen Trend, ein gut ausgebildeter Killer in Filmen zu sein, im kommenden Film The Beekeeper fortsetzen.

Der Film heißt so, weil Statham sowohl einen echten Imker spielt, als auch ein Mitglied einer Eliteorganisation namens Hive, die eingreift, um mit großen Bedrohungen fertig zu werden, mit ihren Agenten, die Beekeepers genannt werden. Wie man an nur 10 Sekunden des Trailers zu diesem Film erkennen kann, in dem auch Jeremy Irons und Josh Hutcherson mitspielen, besteht Stathams gesamte Figur darin, mühelos Kriminelle zu ermorden, während er eine umfassende kriminelle Verschwörung aufdeckt.

The Beekeeper will am 12. Januar 2024 in die Kinos kommen.