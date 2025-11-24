Jason Schreier: "Xbox-Studios sind begeistert, dass sie ihre Spiele auf der PlayStation veröffentlichen dürfen."

HQ

Diesen Frühling erschien Forza Horizon 5 für die PlayStation 5, und Ende dieses Sommers wurde auch Gears of War: Reloaded für Sonys Konsole veröffentlicht. Nächstes Jahr findet die Premiere von Master Chief statt, der gegen die Allianz auf der Konsole kämpft, die einst sein härtester Konkurrent war.

Ob dies eine kluge Entscheidung ist, ist unter den Fans gespalten. Manche argumentieren, dass dadurch Xbox-Hardware völlig irrelevant wird, während andere glauben, dass Exklusivität in einer Zeit, in der die meisten Spiele ohnehin auf dem PC erscheinen, veraltet ist. Aber was denken die Entwickler von Microsoft?

In einem Interview mit 404 Media (über Tweaktown) kommentiert der Bloomberg-Journalist Jason Schreier die Angelegenheit und sagt, dass ihre Studios tatsächlich dankbar sind, dass sie jetzt höhere Einnahmen erzielen:

"Viele Spielestudios sind jetzt tatsächlich begeistert, dass sie ihre Spiele auf der PlayStation veröffentlichen dürfen – ein jüngstes Phänomen, das sich im letzten Jahr oder so ereignet hat, sodass Xbox ein vollständig plattformübergreifender Publisher geworden ist. Im Gegensatz zu früher, wo sie eigentlich nur Spiele auf ihrer eigenen Plattform veröffentlicht haben, Xbox und PC."

Es ist denkbar, dass viele Spieleentwickler auch PlayStation zu Hause haben, und die meisten von ihnen mögen es wahrscheinlich persönlich, dass mehr Spieler die Chance haben, die von ihnen erstellten Titel zu genießen. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass diese Strategie in absehbarer Zukunft überdacht wird – ganz im Gegenteil.