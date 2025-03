Jason Schreier: Weder The Witcher 4 noch Intergalactic: The Heretic Prophet werden 2025 erscheinen

HQ

Die beiden vielleicht schwersten Ankündigungen während der Game Awards waren natürlich The Witcher 4 und Naughty Dogs neues Intergalactic: The Heretic Prophet. Werden wir also 2025 gegen sie spielen können?

Nein, damit haben das nur wenige von uns gerechnet, und nun stimmt ein echtes Schwergewicht in den Chor ein. Genauer gesagt schreibt der Bloomberg-Journalist Jason Schreier, der für unzählige Scoops in der Gaming-Welt bekannt ist, über Resetera, dass das, was wir bisher gesehen haben, "sehr frühe Teaser" waren. Das bedeutet wiederum, dass "keines dieser Spiele nächstes Jahr erscheinen wird".

Schreiers Worte sollten natürlich nicht mit offiziellen Meldungen verwechselt werden, aber es ist immer noch so nah dran, wie wir es nur sein können. Kurz gesagt, hoffen Sie nicht, eines von ihnen im Jahr 2025 spielen zu können, wenn Sie nicht enttäuscht werden wollen.