Jason Schreier: Sucker Punch macht kein neues Sly Cooper-Spiel

Am Wochenende tauchte ein Gerücht auf, dass Sucker Punch endlich bereit ist, in die wunderbare Welt von Sly Cooper zurückzukehren, etwas, das sich die Fans seit elf Jahren gewünscht haben (genauer gesagt seit der Premiere von Sly Cooper: Thieves in Time im Jahr 2013).

Das gleiche Gerücht erklärte auch, dass dieses Sly Cooper-Spiel der Grund dafür ist, dass die Fertigstellung von Ghost of Tsushima 2 so lange gedauert hat. Aber bevor Sie den Korken Ihres billigen Proseccos knallen lassen, haben wir eine schlechte Nachricht.

Eine der glaubwürdigsten Quellen, die wir hier in der Spieleindustrie haben, der Bloomberg-Journalist Jason Schreier, hat das Gerücht unverblümt zurückgewiesen. Er schreibt, dass Ghost of Tsushima 2 Zeit brauchen wird, weil es derzeit 5-7 Jahre dauert, ein großes Spiel zu machen, und fügt hinzu, dass Sucker Punch auch klein ist und nur die Kapazität für ein Projekt gleichzeitig hat.

Und da haben Sie es. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass Sly Cooper zurückkehrt, aber verlassen Sie sich nicht darauf, dass es die ursprünglichen Schöpfer von Sucker Punch sind, die es entwickeln.