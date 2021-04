Jason Schreier: Sony Bend arbeitet nicht an Days Gone 2

You're watching Werben

Vor einigen Tagen informierten wir Euch über Jason Schreiers Enthüllungs-Reportage rund um aktuelle Sony-Projekte. Thematisiert wurde u.a., dass bei Sony Bend (Days Gone) kürzlich die Arbeit an einem eigenen, neuen Projekt begonnen haben soll. Im Netz führte Schreiers Verweis auf das unbekannte Spiel zu Spekulationen, es könne sich dabei um einen Days-Gone-Nachfolger handeln. Genau das entkräftigt Jason Schreier nun leider in einem Tweet:

"[...] Days Gone 2 wurde 2019 (von Sony) abgelehnt und befindet sich nicht bei Sony Bend in Entwicklung."

Diejenigen, die sich ein zweites Abenteuer mit Deacon St. John herbeisehnen, sollten ihre Hoffnung auf einen Nachfolger also lieber nicht zu hoch hängen. Wer den empfehlenswerten Erstling noch nicht kennt, eine Playstation 4 und ein PS-Plus-Abo besitzt, bekommt Days Gone diesen Monat übrigens als Teil der PS-Plus-Mitgliedschaft. Warum wir 2019 eine sehr gute Zeit mit dem Open-World-Titel hatten, könnt Ihr in unserer Kritik nachlesen.