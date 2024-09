Jason Schreier glaubt, dass Horizon 3 noch in weiter Ferne liegen könnte, da Guerrilla stattdessen an Horizon Online arbeitet

HQ

Nach zwei erfolgreichen Einzelspieler-Abenteuern in der Horizon-Serie scheint es, dass Sony nun einen etwas anderen Ansatz für Aloy und ihre Abenteuer verfolgt. Zum einen kommt Horizon: Zero Dawn Remastered Ende nächsten Monats, gefolgt von Lego Horizon Adventures im November, anstatt Horizon 3 zu bekommen.

Danach hoffen wohl viele auf Horizon 3, doch das scheint laut Bloomberg-Journalist Jason Schereier, der kürzlich im Spawn Wave-Podcast zu Gast war, nicht der Fall zu sein. Stattdessen sagt er, dass Sony es mit seiner Live-Service-Strategie ernst meint und dass Horizon 3 noch in weiter Ferne liegen könnte, und weist darauf hin, dass das Risiko besteht, dass Sony nun Gefahr läuft, das Interesse an der Serie mit Spielen auszulöschen, die die Fans vielleicht nicht wollen:

"Guerrilla Games befindet sich in einer interessanten Lage, weil sie an diesem Horizon Online-Spiel arbeiten, bei dem ich mir nicht sicher bin, wie viele Leute das wollen, und so kommen sie dieses Remaster und dann das LEGO-Spiel. Ein Teil von mir hat das Gefühl, dass ich mich frage, was passiert, wenn keines von beiden einschlägt und sich herausstellt, dass es kein großes Interesse mehr an Horizon gibt? Werden sie das Online-Spiel immer noch machen? Ich weiß es nicht. Es gibt viele Fragen zu ihrer Strategie und zu diesem Online-Spiel, die ich auf jeden Fall habe.

Horizon Online ist ihr nächstes Projekt, nicht wie auch immer das dritte Einzelspieler-Spiel aussehen wird, also könnte das noch ein weiter Weg sein. Die Live-Service-Initiative von Sony PlayStation war kein Scherz. Alle dachten, es gibt überall Live-Service-Spiele, und Horizon ist eines der wenigen, das nicht abgesetzt wurde oder nicht herausgekommen ist und gefloppt ist, wie es Concord getan hat. Also ja, es gibt viele Fragen, aber viele Leute arbeiten an diesem Online-Projekt."

Wie fühlen Sie sich? Ist es richtig, sich auf Remaster, Lego-Abenteuer und Live-Service zu konzentrieren, während der Premium-Einzelspielermodus den Kürzeren zieht - oder ist das der richtige Ansatz von Sony?

