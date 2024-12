Jason Schreier: Es gibt Spiele bei den Game Awards, "bei denen ihr wie 'heilige Scheiße' reagieren werdet"

HQ

Wenn ihr in den letzten Wochen nicht unter einem Stein geschlafen habt, wisst ihr, dass The Game Awards bevorsteht, die am Freitag um 01:00 Uhr GMT / 02:00 Uhr MEZ / 03:00 Uhr EET stattfinden werden. Wir können uns auf jede Menge Preisverleihungen und auch Ankündigungen und Trailer von kommenden Spielen freuen.

In diesem Jahr feiern die Game Awards ihr zehnjähriges Jubiläum, was bedeutet, dass sie die Extrameile gehen, und wir haben bereits über bewährte Journalisten berichtet, die erklärt haben, dass es ungewöhnlich viele aufregende Dinge gibt, auf die man sich freuen kann. Einer der größten Namen, wenn es um die Erforschung der Welt der Spiele geht, ist jedoch der Bloomberg-Journalist und Autor Jason Schreier.

Jetzt hat auch er sich bei einem Besuch des Kinda Funny-Podcasts zu den Game Awards geäußert - und auch er deutet deutlich an, dass es in diesem Jahr ein besonders denkwürdiges Ereignis wird. Dem Moderator gegenüber sagt Schreier, dass er "von ein paar Ankündigungen weiß, die es geben wird, und sie würden definitiv als große Ankündigungen gelten", fügt aber hinzu, dass es sich um Spiele handelt, die noch einige Jahre von der Veröffentlichung entfernt sind. Unter diesen großen Ankündigungen gibt es mindestens zwei, die er wirklich für etwas sehr Spektakuläres zu halten scheint:

"Es gibt mindestens zwei Dinge, die euch dazu bringen werden, zu reagieren: 'Heilige Scheiße, ich kann nicht glauben, dass das Ding hier ist'."

Welche Spiele passen also zu dieser Beschreibung? Was denkst und hoffst du für dich selbst, ist es Zeit für Half-Life 3, The Elder Scrolls VI oder The Witcher 4?