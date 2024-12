Jason Momoa wird offiziell der Lobo des DCU

HQ

Träume werden wahr, Kinder. Nein, du wirst vielleicht nie im Lotto gewinnen oder an der Weltmeisterschaft teilnehmen, aber wenn du dich hart genug mit deiner Community manifestierst, kannst du vielleicht etwas in die Realität umsetzen, wie Jason Momoa als Lobo.

Deadline bestätigt, dass Momoa den blauen Kopfgeldjäger in Supergirl: Woman of Tomorrow spielen wird, der im Juni 2026 Premiere haben soll. "Ich sammle Comics und mache nicht mehr so viel, aber es war immer mein Favorit, und ich wollte schon immer Lobo spielen, weil ich dachte: 'Hallo? Es ist die perfekte Rolle'", sagte Momoa.

Es gibt seit Jahren Fan-Castings für Momoa als Lobo, und obwohl viele seine Rolle als Aquaman schätzten, scheint der Kopfgeldjäger eher zu seinem Stil zu passen. Wir wissen nicht, wie sehr Lobo in diesen neuen Film involviert sein wird, da die Details der Handlung noch unter Verschluss sind, aber wir werden wahrscheinlich nach der mit Spannung erwarteten Premiere von James Gunns Superman mehr hören.