Jason Momoa wird nicht mehr in der Helldivers Movie Hauptrolle spielen

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Super Earth sieht so aus, als hätte es gerade einen seiner Haupthelden verloren, denn Jason Momoa wird nicht mehr die Hauptfigur der Besetzung von Sony Pictures' Helldivers-Adaption übernehmen. Momoa wurde Anfang dieses Jahres als Star des Films bekanntgegeben, mit einem geplanten Veröffentlichungstermin im November 2027.

Momoas Weggang scheint keine Pläne für den Film gestoppt zu haben. Laut Deadline sucht Sony Pictures gerade nach einem neuen Star, mit der Hoffnung, wahrscheinlich bald mit den Dreharbeiten beginnen zu können. Viele Pläne bezüglich der Helldivers Movie werden unter Verschluss gehalten, einschließlich der Handlung des Films.

Der Grund für Momoas Weggang ist unbekannt. Es ist wahrscheinlich, dass Terminkonflikte ihm im Weg standen, im Film mitzuspielen, oder zumindest könnte das die offizielle Linie sein. Momoa hält sich beschäftigt, spielt diesen Sommer in DCs Supergirl die Hauptrolle und nächstes Jahr auch in der Minecraft-Fortsetzung Squared. Mit einigen großen Blockbustern im Programm möchte Momoa vielleicht nicht in noch eine weitere Reihe einsteigen.

Wen würdest du gerne sehen, der Jason Momoa im Helldivers Movie ersetzt?