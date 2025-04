Jason Momoa wird der Kriegschef von Apple TV+

Vielleicht kennen Sie den Indie-Schauspieler Jason Momoa, der für seine Leistung in A Minecraft Movie bekannt ist, neben ein paar kleinen anderen Dingen wie dem DC Extended Universe, Fast X, Game of Thrones, Dune und sogar dem Original Baywatch. Neben seinem Auftritt in der DC Universe als Lobo in Supergirl: Woman of Tomorrow im Jahr 2026 hat Momoa auch ein weiteres Projekt für dieses Jahr geplant, bei dem er sich wieder mit Apple TV+ zusammentut.

Momoa wird in der kommenden Serie Chief of War zu sehen sein, einer Serie, die die "epische Geschichte der hawaiianischen Vereinigungen, Widerstandsfähigkeit und Anpassung an die Kolonialisierung" erforschen will. Es gilt als das "bisher persönlichste Projekt des Schauspielers" und eines, das eher früher als später sein Debüt geben wird.

Uns wurde gesagt, dass Chief of War ab dem 1. August 2025 auf Apple TV+ gestreamt wird. Darüber hinaus wurde ein erstes Bild aus der Serie geteilt, das uns einen Blick auf Momoa im Kostüm und in der Hauptrolle eines hawaiianischen Kriegshäuptlings gibt.

Schauen Sie sich diesen Sommer Chief of War an?