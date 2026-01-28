Jason Momoa weiß nicht, ob Lobo für zukünftige DCU-Projekte zurückkehren wird

HQ

Jason Momoa als Lobo ist ein Fancast, den die Leute schon sehr, sehr lange wollten. Im Grunde seit er seine massive Statur und sein bärtiges Gesicht in Game of Thrones zum ersten Mal gezeigt hat. Jetzt bekommen wir die Figur endlich in Supergirl, auch wenn es nur ein kurzer Auftritt in der Gesamtgeschichte des DCU sein könnte.

Im Gespräch mit ScreenRant verriet Momoa, dass er nicht ganz sicher ist, wo Lobo in die großen Pläne von James Gunn und Peter Safran für das Universum passt. "Ich weiß nur, dass Lobo in diesem hier ist, und wir werden sehen, was die Zukunft all dessen bringt. Ich würde es lieben, wenn sein eigenes Ding herauskommt", sagte er.

"Ich weiß nicht, ob es welche gibt. Ich denke, das hängt wahrscheinlich vom Publikum ab und wie es darüber denkt, aber ich glaube, er hat seine eigenen Dinge durchgeplant und ich habe keine Einblicke in das alles", fuhr Momoa fort. "James' Karriere ist einfach gleichwertig mit dem, was Zack gemacht hat, was sie aufgebaut haben und was ihre Welten sind. Sie sind großartige Regisseure und Weltaufbau."

Es scheint zweifelhaft, dass wir das Ende von Lobo während Supergirl sehen würden, aber es wird interessant sein zu sehen, wie er sich in den Rest des DCU einfügt. Lobo ist kein Dreh- und Angelpunkt im Universum, aber er ist ein beliebter Charakter, und sein Live-Action-Auftritt könnte zu ernsthafter Wertschätzung führen. Wir werden es erst diesen Sommer wissen.