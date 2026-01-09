Jason Momoa und Dave Bautista treten in Prime Videos The Wrecking Crew gegen die Yakuza an

Der Januar ist gerade etwas heller geworden, wenn man ein Fan von albernen und spaßigen Actionfilmen ist. Prime Video hat den Trailer zu The Wrecking Crew präsentiert, einem Film, der Jason Momoa und Dave Bautista zusammenbringt, um die beiden Stars zu sehen, wie sie entfremdete Brüder darstellen, die auf ihrer Heimatinsel Hawaii wiedervereint werden, um sich Yakuza zu stellen, die sie tot sehen wollen. Warum, fragen Sie? Es scheint mit dem eigenartigen Tod ihres Vaters zu tun zu haben, ein Ereignis, das das Duo zu untersuchen beschließen und auf mehr zu stoßen hat, als sie vielleicht erwartet hatten.

Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als würden wir etwas Verrücktes und Wildes erwarten, wenn dieser Film bald auf Prime Video Premiere feiert, da der Premierentermin auf den 28. Januar angesetzt ist.

Regie führte Angel Manuel Soto aus Blue Beetle und das Drehbuch stammt von The Adam Project sowie Jonathan Tropper aus See, und dieser Film enthält außerdem Auftritte der Hawaiianer Jacob Batalon und Temura Morrison, während auch Stephen Root und Morena Baccarin auftauchen.

Sehen Sie sich unten den Trailer zu The Wrecking Crew an.