Jason Momoa ist der Hauptdarsteller in dem actiongeladenen neuen Einblick in Chief of War.

Der große Fernsehzuwachs von Apple diesen August ist ein ehrgeiziges historisches Epos, das die Vereinigung und Kolonisierung Hawaiis in den späten 1700er Jahren erforscht. Es dreht sich um Jason Momoas Figur eines Kriegshäuptlings, der darum kämpft, die verschiedenen Stämme zusammenzubringen, damit sie eine bessere Überlebenschance haben, als vereinte Gruppe, als die westlichen Kolonisatoren in großer Zahl an ihren Küsten ankommen.

Im Gegensatz zu einigen Apple-Serien wird Chief of War eine ganz besondere Serie sein, da sie aus einer indigenen Perspektive erzählt wird, mit einer überwiegend polynesischen Besetzung und sogar mit Dialogen, die überwiegend in der Muttersprache der Einheimischen gesprochen werden. Es ist sogar ein Projekt, das als Leidenschaft für Momoa gilt, der nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Co-Schöpfer neben Pa'a Sibbett bekannt ist.

Ansonsten besteht die Besetzung aus ein paar erkennbaren Gesichtern wie Boba Fett er selbst, Temuera Morrison (der auch Jason Momoas Vater ist... in Aquaman ). Wann Chief of War mit dem Streaming beginnt, wird am Apple TV+ ab dem 1. August eintreffen. Den neuesten Trailer könnt ihr euch unten ansehen.