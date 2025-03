Jason Momoa: "Lobo ist die Rolle, die ich schon immer spielen wollte, das ist der Comic, den ich geliebt habe"

HQ

Jason Momoa hat es kaum durch den letzten Film des inzwischen nicht mehr existierenden DC-Universums, Aquaman and the Lost Kingdom, geschafft, als Gerüchte kursierten, dass er in einer völlig anderen Rolle zum neuen DCU stoßen würde. Viele spekulierten, dass er Lobo spielen würde, eine Figur, mit der er häufig in Verbindung gebracht wurde.

Und... Es ist passiert. Kürzlich enthüllte James Gunn, dass Momoa die Rolle direkt über ein lockeres Textgespräch bekam und er nächstes Jahr sein Debüt in Supergirl: Woman of Tomorrow geben wird. Während seines gestrigen Auftritts in der Jimmy Kimmel Live-Talkshow drehte sich das Thema um Lobo, und Momoa nutzte die Gelegenheit, um ein wenig darüber zu sprechen, was er von der Figur hält, und sagte, dass er "überrascht" war, als Zack Snyder ihn als Aquaman anstelle von Lobo besetzte:

"Ich habe jeden Lobo-Comic. Er war mein Favorit. Ich dachte, ich würde Lobo spielen, als Zack Snyder mich anrief. Denn es war Batman gegen Superman, und sie brauchten einen Bösewicht."

Momoa wurde auch von Screenrant über sein neues Superhelden-Projekt interviewt, wo er uns erzählte, was wir im Jahr 2026 von ihm erwarten können, wenn er dem neuen DCU beitritt:

"Nun, das ist die Rolle, die ich schon immer spielen wollte. Das ist der Comic, den ich geliebt habe, also bin ich wirklich nervös deswegen. Es ist ein Kinderspiel, diesen Charakter zu spielen. Es ist ziemlich groß. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich meine, wir sehen ziemlich tot aus, genau wie der Charakter, und er ist ziemlich rau und ruppig und... Ich würde sagen, das Motorrad ist wirklich cool."

Er erinnert uns daran, dass es sich schließlich um einen Supergirl-Film handelt, also ist es kein großer Auftritt, aber auf die Frage, ob wir in Zukunft mehr Lobo sehen werden, antwortet Momoa:

"Ich hoffe es. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Es ist ihr Film, also ist er großartig. Ich komme nur ein bisschen rein."

Supergirl: Woman of Tomorrow feiert am 26. Juni nächsten Jahres Premiere und zeigt House of the Dragon-Star Milly Alcock als Supergirl (die mit bürgerlichem Namen Kara Zor-El heißt).