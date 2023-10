Jason Momoa lässt Aquaman hinter sich und ist in Gesprächen, um Lobo zu spielen

HQ

Es scheint, dass Jason Momoa nach Aquaman and the Lost Kingdom die Figur hinter sich lassen wird. Das bedeutet nicht, dass es das Ende von Momoa ist, einen DC-Helden zu spielen, denn Berichten zufolge gibt es Gespräche, dass er Lobo in James Gunns neuem DCU sein soll.

Variety berichtet, dass Momoa nicht der einzige DCEU-Held sein wird, der das Unternehmen verlässt. Es wird erwartet, dass Gal Gadot, Ezra Miller und Ben Affleck ihre Rollen ebenfalls verlassen werden, was bedeutet, dass wir in ein paar Jahren eine neue Justice League haben werden.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Lobo ist ein grauhäutiger, Motorrad fahrender Außerirdischer, der als Söldner und Kopfgeldjäger arbeitet. Er ist die meiste Zeit eine Art Antiheld und könnte in Superman: Legacy auftauchen oder für seinen eigenen Film spielen.

Im selben Bericht erfuhren wir auch von dem Albtraum, den Aquaman and the Lost Kingdom drehen sollte, als Momoa betrunken am Set auftauchte. Mehr dazu erfährst du hier.