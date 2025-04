Jason Momoa hat alle seine Lobo-Szenen in Supergirl: Woman of Tomorrow fertiggestellt

HQ

James Gunn und Peter Safran hatten kaum Zeit, ihre Pläne für das neue DCU vorzustellen, als die Fans anfingen, Jason Momoa für die Rolle des Lobo zu fordern - und er selbst schien dem zuzustimmen. Und genau so kam es auch.

Er wird sein Lobo-Debüt im nächsten Jahr in Supergirl: Woman of Tomorrow geben, und über Instagram hat er nun bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten für seinen Teil abgeschlossen sind. Nachdem das gesagt ist, müssen wir nur noch auf Supergirl: Woman of Tomorrow warten, das 2026, genauer gesagt am 26. Juni, Premiere haben wird. Hoffentlich bekommen wir vorher in einem Trailer einen Blick auf ihn, wobei der erste wahrscheinlich Ende dieses Jahres auftauchen wird.