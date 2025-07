Jason lebt wieder: Neues Friday the 13th Spiel bestätigt

Während der San Diego Comic-Con an diesem Wochenende wurde enthüllt, dass Jason Voorhees sich auf ein digitales Comeback vorbereitet, das bereit ist, erneut blutiges Chaos zu entfesseln. Neben einem neuen Film mit dem Titel Sweet Revenge ist auch ein neues Friday the 13th Videospiel offiziell in Arbeit, obwohl die Einzelheiten vorerst noch unter Verschluss gehalten werden.

Die Bestätigung kam von Robbie Barsamian, dem Geschäftsführer von Horror Inc., der erklärte:

"Ich kann Ihnen sagen, dass ein neuer Sequel-Film und ein neues Sequel-Spiel ganz oben auf unserer Liste stehen. Dorthin fließt im Moment der größte Teil unserer Energie. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir endlich in der Lage sind, das zu liefern. Obwohl wir heute noch nichts offiziell mit unseren Partnern ankündigen, werden beide kommen. Sie sind beide in Arbeit und sie werden beide kommen."

Einige von euch erinnern sich vielleicht daran, dass Friday the 13th: The Game Ende 2023 nach großen Entlassungen beim Entwickler IllFonic eingestellt wurde. Seitdem sehnen sich die Fans des Killers mit der Eishockeymaske nach etwas Neuem, und jetzt scheint es endlich auf dem Weg zu sein. Es mag eine Weile dauern, aber Jason ist noch lange nicht fertig.

Die große Frage bleibt: Was willst du von einem neuen Friday the 13th -Spiel, einem weiteren chaotischen Multiplayer-Erlebnis oder einer schaurigen, blutgetränkten Einzelspieler-Story?