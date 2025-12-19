Jason Isaacs stößt zum Cast von Amazon's Tomb Raider

HQ

Es scheint, als würde sich die Besetzung der Amazon's Tomb Raider Serie ziemlich gut entwickeln. Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass Game of Thrones-Alumna Sophie Turner Lara Croft spielen würde, und kürzlich hörten wir auch, dass Sigourney Weaver um eine nicht näher genannte Rolle herumschwebte.

Jetzt haben wir Neuigkeiten über einen weiteren großen Star, der zur Besetzung stößt. Jason Isaacs hat laut Deadline ebenfalls für die Serie unterschrieben. Wir wissen nicht, wen er spielen wird, da Amazon ziemlich verschlossen ist, was Charaktere angeht, die nicht Lara Croft heißen, aber wir könnten eine fundierte Vermutung anstellen.

Es ist möglich, dass Isaacs Lord Richard Croft spielt, Laras Vater in den Tomb Raider-Spielen. Richard hat in den verschiedenen Zeitlinien mehrere Schicksale erlebt, aber er scheint eine Art fester Bestandteil der Reihe zu sein, und Isaacs ist in einem Alter, in dem er problemlos den Vater der erwachsenen Lara Croft spielen kann (siehe The White Lotus Staffel 3 als Beweis).

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Laras Familie gar nicht auftaucht und dies stattdessen eine Serie wird, die sich ausschließlich auf sie als Haupt-Croft konzentriert. Isaacs könnte dann eine Nebenfigur oder sogar einen Bösewicht spielen. Wir wissen, dass er eine niederträchtige Giftigkeit in sich trägt und Turner in der Serie einen brillanten Gegenspieler spielen könnte. Wir müssen einfach abwarten.