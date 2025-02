Jason Isaacs könnte für die HBO-Serie Harry Potter zurückkehren

HQ

Jason Isaacs hatte auf die Frage, ob er bereit wäre, in der kommenden Serie Harry Potter TV bei HBO zurückzukehren, eine ziemlich interessante Antwort. Isaacs spielte zunächst in den Harry-Potter-Filmen die Rolle des Lucius Malfoy, aber jetzt hofft er, eine weitere Rolle zu übernehmen.

Im Gespräch mit Deadline sagte Isaacs: "Ich hoffe, als Hermine zurückzukommen." Was für ein Schock wäre das und eine großartige Möglichkeit für Isaacs, einer Frage auszuweichen, die ihm wahrscheinlich zu oft vor und hinter der Kamera gestellt wird.

Viele ehemalige Harry-Potter-Schauspieler wurden nach ihren Gedanken zu der Serie gefragt, und es sieht so aus, als ob es sich um eine völlig neue Besetzung handeln wird, die einen Neuanfang für das Franchise markiert. Isaacs arbeitet derzeit an der HBO-Serie "The White Lotus", deren dritte Staffel Ende dieser Woche ausgestrahlt wird.