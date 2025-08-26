Jason Isaacs: "Harry Potter ist historisch genauer als Der Patriot"

HQ

Jason Isaacs hat zu seiner Zeit schon viele Schurkenrollen gespielt, am bösesten ist er wohl in der Rolle des britischen Henkers William Tavington in Roland Emmerichs mittlerweile 25 Jahre altem Actionklassiker The Patriot.

Der Film schildert die Gräuel, die sich während der Amerikanischen Revolution ereignet haben, und als Isaacs Figur den Sohn des Plantagenbesitzers Benjamin Martin (Mel Gibson) brutal hinrichtet, bricht die Hölle los. Genau wie im Fall von Braveheart basiert relativ wenig an diesem bemerkenswerten Klassiker auf realen, historischen Fakten und eher auf Hollywood-Phantasie, aber es scheint immer noch Leute zu geben, die glauben, dass es genau so passiert ist, wie es im Film geschieht, als die Amerikaner gegen die Briten kämpften, um ihre Freiheit und ihren Besitz ihres eigenen Kontinents zu gewinnen.

In einem kürzlichen Interview mit Entertainment Weekly hat Isaacs ein wenig darüber gesprochen, wie historisch genau The Patriot ist, und es humorvoll mit den Harry-Potter-Filmen verglichen, in denen er den Bösewicht Lucius Malfoy spielte.

"Ich muss den Leuten sagen, dass Harry Potter historisch etwas genauer ist als Der Patriot. Und jeder Geschichtslehrer, der es seinen Kindern zeigt, sollte ihnen besser sagen, wie viel Blödsinn das ist. Es ist erfunden."